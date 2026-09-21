Vụ 2 cặp thông gia bôi nhọ bệnh viện ở Phú Thọ bị khởi tố: Làm sao để livestream đúng luật?

Nhiều người trong gia đình bị khởi tố chỉ vi livestream

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Khắc Hồng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (47 tuổi), Trần Thị Oanh (43 tuổi), Đặng Văn Hinh (51 tuổi), Trần Xuân Chiến (52 tuổi), Trần Thị Thảo (48 tuổi). Những người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím của Nguyễn Thị N.A. (27 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, Phú Thọ).

Những đối tượng này đã livestream (quay phát trực tiếp), gây rối trật tự, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ). Vụ việc xuất phát từ thông tin Nguyễn Thị N.A cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai. Do đó, gia đình đưa A đến Bệnh viện Phụ sản kiểm tra và được xác định không mang thai. Tuy nhiên A lại nói với gia đình rằng mình đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám thai trước đó và được thông báo thai bị dị tật nên đã xử lý.

6 đối tượng trong vụ livestream bôi nhọ bệnh viện ở Phú Thọ bị khởi tố

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng cùng nhiều người trong gia đình đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt sử dụng Facebook cá nhân livestream chửi bới, cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện, gây mất trật tự công cộng.

Phiên livestream đã thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Chia sẻ thông tin sai sự thật trong livestream cũng bị xem xét trách nhiệm

Bình luận về sự việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, vụ việc trên không phải hiếm gặp. Thời gian qua, nhiều cá nhân khi có khúc mắc, mâu thuẫn đã coi livestream trên mạng xã hội là hình thức để gây áp lực cơ quan có thẩm quyền.

Với tốc độ lan truyền rất nhanh qua livestream, những sự việc này thường có chiều hướng lan rộng chỉ trong thời gian ngắn nên nếu thông tin sai sự thật, hậu quả rất khó lường. Dù việc bấm nút livestream chỉ mất vài giây, nhưng cá nhân có hành vi sai phạm có thể phải trả giá bằng nhiều năm ngồi tù.

Để tránh rơi vào vòng lao lý, mỗi người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, livestream hoặc chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân và các vụ việc đang được xác minh. Khi có khiếu nại, phản ánh hoặc tranh chấp cần cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh, giải quyết theo quy định, không tự ý gây mất trật tự hoặc sử dụng mạng xã hội để quy kết khi chưa có căn cứ.

Bên cạnh đó, những cá nhân chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật trong các phiên livestream cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm đối với nội dung đã phát tán nên cần thận trọng trước các thông tin tiếp nhận trên môi trường mạng.

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, để livestream đúng luật, mỗi cá nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xác thực danh tính, minh bạch hàng hóa và chuẩn mực phát ngôn.

Đối với livestream bán hàng, trước khi phát trực tiếp trên mạng xã hội, cá nhân phải hoàn thành việc xác thực điện tử danh tính với chủ quản nền tảng thương mại điện tử, cung cấp giấy tờ liên quan sản phẩm, nghiêm cấm cung cấp thông tin gian dối, thổi phồng công dụng, giá cả, chất lượng của sản phẩm.

Ngoài ra, khi livestream, mỗi cá nhân không sử dụng trang phục, ngôn ngữ, hình ảnh hoặc hành vi trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục; Không xúc phạm, chửi bới, lăng mạ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức khác; Không phát tán trái phép các nội dung có bản quyền như quay lén phim chiếu rạp và đặc biệt là cần cẩn trọng khi quay phim, chụp hình, phát trực tiếp tại cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học khi chưa được phép hoặc có hành vi gây mất trật tự công cộng…