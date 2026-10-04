Bộ Chính trị: Đến năm 2030, đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Điểm đáng chú ý của Kết luận là lần đầu tiên không gian tầm thấp được đặt trong một cách tiếp cận tổng thể: vừa là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa gắn với quốc phòng, an ninh, chủ quyền không phận, dữ liệu và an ninh mạng.

Không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia

Theo Bộ Chính trị, Việt Nam đã đạt một số kết quả bước đầu trong khai thác, phát triển không gian tầm thấp, nhưng cơ chế, chính sách, hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế.

Mô hình một mẫu thiết bị bay không người lái do CT Group phát triển. Ảnh minh họa CT Group

Trong bối cảnh đó, Kết luận 99-KL/TW xác định không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới của đất nước và không gian chủ quyền đặc biệt. Việc khai thác không gian này phải gắn với bảo vệ chủ quyền không phận, chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng, các mục tiêu trọng yếu, biên giới, biển đảo và các đô thị lớn.

Đây cũng được xác định là một cấu phần trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia, phát triển khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu được đặt ra khá cụ thể. Đến năm 2030, đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và tối thiểu 1 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV).

Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia, góp phần đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Cùng với đó, tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất được đặt mục tiêu trên 30-40% vào năm 2030 và trên 85% vào năm 2045.

Để biến mục tiêu thành thực tế, Bộ Chính trị yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý và mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp.

Yêu cầu đặt ra là tích hợp việc khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch đô thị; xác định rõ các khu vực bay thử nghiệm, khu vực hạn chế và khu vực cấm bay, đồng thời phát triển hạ tầng đồng bộ, bảo đảm khả năng sử dụng lưỡng dụng khi cần thiết cho quốc phòng, an ninh.

Mô hình quản trị được định hướng theo hướng thống nhất, hiện đại, dựa trên dữ liệu, nền tảng số và quản trị rủi ro. Hoạt động bay sẽ được quản lý theo khu vực, tầng độ cao, loại hình và mức độ rủi ro, bao quát toàn bộ quá trình từ đăng ký, định danh, cấp phép, điều hành, giám sát đến kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trong năm 2027, Việt Nam phải xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng, thiết bị và công nghệ quản lý, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời nâng cao năng lực thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và đánh giá sự phù hợp.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt thị trường ban đầu thông qua cơ chế đặt hàng, thí điểm và ứng dụng trong khu vực công. Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học được khuyến khích tham gia sâu hơn vào chuỗi nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa UAV.

Nhân lực là điều kiện quyết định

Kết luận 99-KL/TW không chỉ đặt vấn đề phát triển công nghệ mà hướng tới đưa UAV và các công nghệ liên quan vào những lĩnh vực có nhu cầu thực tế cao.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm logistics, nông nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giám sát hạ tầng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế và đô thị thông minh.

Nhà nước được yêu cầu ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ quản trị, khai thác và bảo vệ không gian tầm thấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, dùng chung và có khả năng tích hợp, liên thông với hệ thống quản lý vùng trời, điều hành bay quân sự, dân dụng và các hệ thống chuyên ngành.

Nguồn lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ cũng được ưu tiên, nhưng phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải và lãng phí.

Song song với đó là phát triển công nghiệp không gian tầm thấp theo hướng lưỡng dụng, từng bước làm chủ công nghệ lõi. Các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, đất đai được định hướng cho doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ UAV phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Việt Nam cũng sẽ hướng tới hình thành các khu phức hợp công nghệ, cụm công nghiệp sản xuất và khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị quốc phòng, an ninh.

Một trong những yêu cầu quan trọng của Kết luận là phát triển nguồn nhân lực tương xứng với tốc độ phát triển của công nghệ và thị trường.

Việt Nam sẽ xây dựng các chương trình đào tạo về UAV, kinh tế không gian tầm thấp và những ngành nghề mới liên quan; khuyến khích liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Cùng với đào tạo trong nước, Kết luận yêu cầu có chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong và ngoài nước; tạo nguồn cán bộ chiến lược và đội ngũ quản lý, thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực mới này.

Hợp tác quốc tế cũng được mở rộng có chọn lọc, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn, quản lý hoạt động bay, bảo đảm an toàn, an ninh và phát triển thị trường.

Việt Nam được định hướng chủ động tham gia các cơ chế, diễn đàn và sáng kiến quốc tế, từng bước nâng cao vai trò trong xây dựng chuẩn mực, mô hình quản trị không gian tầm thấp. Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm độc lập, tự chủ về công nghệ, dữ liệu, hạ tầng trọng yếu và năng lực quản trị quốc gia.

Để triển khai Kết luận 99-KL/TW, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp.

Đảng ủy Chính phủ được giao khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động, bảo đảm phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, hiệu quả và bố trí đủ nguồn lực.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận, báo cáo Bộ Chính trị.