Vu khống, làm nhục người khác trên mạng có thể bị tăng án tù

Dự thảo hồ sơ chính sách sửa đổi Bộ luật Hình sự đang được Bộ Công an xây dựng, lấy ý kiến công khai đến hết ngày 7/5.

Một nội dung đáng chú ý là đề xuất tăng mức phạt tù với một số tội diễn biến phức tạp, xâm hại trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, tự do của con người. Bên cạnh đó, các hành vi gian dối gây bức xúc thời gian qua và những tội có mức thu lợi bất chính lớn cũng được đề xuất tăng án.

Dưới đây là các tội được đề xuất tăng án, kèm mức phạt hiện nay. Dự thảo chưa nêu cụ thể sẽ tăng bao nhiêu.

Vì sao phải tăng mức phạt với các tội này

Qua tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ Công an cho biết các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm ngày càng phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu từ mâu thuẫn bột phát, mâu thuẫn cá nhân; nhóm thực hiện hành vi có xu hướng tăng ở độ tuổi 16-29.

Trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, vi phạm chủ yếu xuất phát từ việc kinh doanh, lưu giữ, tiêu thụ thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, sử dụng phụ gia, hóa chất không bảo đảm.

Hoa hậu Thùy Tiên bị tuyên 2 năm tù trong vụ án Lừa dối khách hàng - đây là tội danh dự kiến bị tăng án phạt trong lần sửa đổi Bộ luật Hình sự. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở các lĩnh vực tài chính, kinh tế, thuế, bảo hiểm..., nhiều vụ án có số tiền thu lợi bất chính rất lớn, có vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, mức phạt hiện nay với các tội này còn thấp, chưa tương xứng, chưa bảo đảm tính răn đe và công bằng.

Vì vậy, việc tăng hình phạt được cho là cần thiết nhằm tạo môi trường xã hội an toàn, ổn định, bảo vệ tốt hơn quyền con người, nhất là trong bối cảnh các hành vi xâm hại danh dự, uy tín, nhân phẩm trên không gian mạng ngày càng dễ xảy ra.

Thêm hình phạt bổ sung lao động công ích

Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Hình sự 2015, "lao động phục vụ cộng đồng" không phải là hình phạt độc lập mà chỉ là biện pháp hỗ trợ với người bị phạt cải tạo không giam giữ nhưng không có việc làm. Thời lượng tối đa 4 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần; được miễn với một số nhóm như phụ nữ mang thai, người khuyết tật nặng.

Trong dự thảo lần này, Bộ Công an đề xuất đưa lao động công ích thành một hình phạt bổ sung chính thức trong hệ thống hình phạt.

Nếu được thông qua, đây sẽ là nghĩa vụ pháp lý buộc người bị kết án phải thực hiện theo phán quyết của tòa án, không phụ thuộc vào việc có việc làm hay không.

Theo Bộ Công an, biện pháp này giúp tăng tính hướng thiện, để người phạm tội nhận thức rõ trách nhiệm với cộng đồng, từ đó giảm nguy cơ tái phạm. Đồng thời, đây cũng là giải pháp thay thế phù hợp cho hình phạt tiền với những người không có khả năng tài chính.

Lao động công ích còn góp phần giảm chi phí giam giữ, quản lý trại giam và tạo ra giá trị trực tiếp cho xã hội từ kết quả lao động. Đây cũng là hình phạt đã được nhiều quốc gia áp dụng.