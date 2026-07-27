Khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Hải Phòng vì lạm quyền

Ngày 27/7, theo tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng Tạ Viết Đông, để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Bị can Tạ Viết Đông (SN 1964, trú phường Hải An, TP Hải Phòng) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng từ năm 2016.

Ông Tạ Viết Đông khi còn tại chức.

Đến năm 2019, đơn vị này được đổi tên thành Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng, trực thuộc UBND TP Hải Phòng, ông Tạ Viết Đông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Ban Quản lý.

Đến năm 2024, Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, ông Tạ Viết Đông tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Ban Quản lý. Tháng 2/2025, ông Đông được UBND TP Hải Phòng cho nghỉ hưu.

Được biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng là đơn vị đại diện chủ đầu tư nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và làm rõ hành vi vi phạm của ông Tạ Viết Đông cũng như các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.