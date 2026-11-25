Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh RIA

"Ông ta đề nghị đến đón tôi. Tôi là cái vali à? Hãy đón tôi lên máy bay và bay đi. Đến Moscow — tại sao? Đây rõ ràng không phải là một cuộc nói chuyện nghiêm túc", ông Zelensky nói sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Péter Magyar.

Hôm trước, tổng thống Belarus tuyên bố ông sẵn sàng đến Moscow để đàm phán với người đứng đầu chính quyền Kiev.

"Tôi và Volodya Zelensky có thể lên máy bay và bay đến Moscow. Chỉ hai chúng tôi thôi. Với tư cách là người bảo đảm an toàn cho ông ấy, tôi có thể lên máy bay cùng ông ấy và bay đến Moscow", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Point của Pháp, một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn này được Belta trích dẫn.

Ông Lukashenko nhận định rằng Nga, Ukraine và Belarus sẽ dễ dàng đồng ý chấm dứt xung đột hơn nếu cùng nhau hành động thay vì chỉ với các nước châu Âu.

"Ba chúng ta sẽ quyết định tương lai của mình. Chúng ta là ba dân tộc Slav. Vai trò chính của chúng ta sẽ ở đây, trong khu vực này. Ba dân tộc Slav chính, cả trong lịch sử và hiện tại, sẽ quyết định cách sống từ nay trở đi", nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh.

Ông cũng tuyên bố rằng Tổng thống Nga Putin đang thắng thế ở mặt trận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hồi tháng 9 rằng Nga vẫn sẵn sàng đón tiếp ông Zelensky tại Moscow. Ông nói thêm rằng sẽ đảm bảo an ninh và nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv hiểu rõ những quyết định cần phải đưa ra.

Trước đây, ông Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga muốn cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt thông qua một giải pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng đàm phán, nhưng không thấy sự sẵn lòng tương tự từ phía chính quyền Kiev.