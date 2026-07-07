Hai nguyên Chủ tịch Đồng Tháp bị kỷ luật

Theo thông cáo chiều 7/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tại kỳ họp thứ 8, cơ quan này đã cảnh cáo ông Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026; khiển trách ông Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Kiểm tra kết luận ông Dương và Nghĩa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, "gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật".

Ông Phạm Thiện Nghĩa tại sự kiện tháng 12/2022. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó tháng 2/2025, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa xin nghỉ hưu trước gần 3 năm so với quy định và được Ban Bí thư đồng ý. Khi đó, ông Nghĩa 59 tuổi.

Ông Nghĩa quê huyện Lấp Vò (cũ), trình độ thạc sĩ kinh tế, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND Đồng Tháp rồi Chủ tịch tỉnh từ tháng 12/2020. Ông từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách cuối năm 2022 do liên quan sai phạm trong đấu thầu, mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch.