Bắt một nguyên Chủ tịch xã

Ngày 13-6, thông tin từ Đảng ủy xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào.

Ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào, khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Cổng thông tin xã Bích Hào

Theo quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Căn cứ các quy định của Đảng và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

Trước đó, vào tháng 4-2026, ông Nguyễn Khánh Thành có đơn xin thôi giữ chức vụ với lý do sức khỏe và dừng thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động của UBND xã Bích Hào từ ngày 17-4.

Ngày 21-4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

Theo thông tin ban đầu, hành vi nhận hối lộ của ông Nguyễn Khánh Thành xảy ra trong thời gian ông này làm Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An. Hành vi này liên quan đến việc triển khai một số công trình xây dựng trên địa bàn xã Thanh Xuân cũ.

Được biết, xã Bích Hào được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập 4 xã Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân thuộc huyện Thanh Chương cũ, với trụ sở hành chính đặt tại xã Mai Giang cũ.