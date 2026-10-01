Khởi tố đối tượng bán gần 9 tấn thảo mộc không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội

Sử dụng 4 tài khoản mạng xã hội để bán các sản phẩm thảo mộc, Ngô Bá Mạnh (SN 1998) bị cáo buộc quảng cáo sai về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh về tội "Lừa dối khách hàng".

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Bá Mạnh. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Theo cơ quan công an, Mạnh kinh doanh thảo mộc qua 4 tài khoản Facebook gồm "Dược liệu núi Tây Bắc", "Nông sản tự nhiên Yên Bái", "Dược liệu Bảo Yến" và "Rau Mương khô Tây Bắc".

Tại thời điểm kiểm tra, Mạnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số sản phẩm như "Quả trâu cổ khô", "Dòi thân tím (bọ mắm)" và "Rau mương khô".

Cơ quan điều tra xác định Mạnh tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng hỗ trợ sức khỏe của sản phẩm để tạo niềm tin với khách hàng, dù không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược.

Mạnh lập nhiều tài khoản facebook để kinh doanh. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2026, Mạnh nhập 6.211,7 kg quả trâu cổ khô, 1.810 kg dòi thân tím và 820 kg rau mương khô từ nhiều nguồn trôi nổi để bán kiếm lời.

Đối tượng đã bán hàng cho hơn 4.800 khách hàng, tổng doanh thu 1,446 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung liên quan.