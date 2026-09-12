TikToker 'Bố đời U80' bị triệu tập

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệu tập ông Nguyễn Hữu Nghĩa - chủ tài khoản "Bố đời U80", chủ hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường (phường Sầm Sơn) điều tra dấu hiệu tội phạm Lừa dối khách hàng.

Nhà chức trách thu giữ một số tài liệu liên quan phục vụ điều tra; chưa công bố số lượng khách hàng được cho là đã mua hoặc sử dụng các sản phẩm do ông Nghĩa tư vấn, giới thiệu.

Tài khoản facebook của ông Nghĩa có hàng trăm nghìn người theo dõi. Ảnh: Chụp màn hình

Theo công an, những năm gần đây, ông Nghĩa sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok mang tên "Bố đời U80" để quảng cáo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm được giới thiệu là "thuốc đông y gia truyền 3 đời". Các tài khoản mạng xã hội của ông có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Nhà chức trách xác định ông Nghĩa không có bằng cấp, chưa được đào tạo chuyên môn về đông y và không có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, ông thường xuyên đăng video hoặc livestream tư vấn, hướng dẫn điều trị cho nhiều khách hàng trên mạng, đồng thời bán các sản phẩm dạng thuốc đông y được giới thiệu có công dụng điều trị ho, cảm hàn và một số bệnh khác.

Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động này có dấu hiệu của hành vi lừa dối khách hàng và đang tiếp tục làm rõ.

Một trong số thuốc chữa bệnh được ông Nghĩa quảng cáo, bán cho khách hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người từng được ông Nghĩa hoặc Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường tư vấn, giới thiệu, mua hoặc sử dụng các sản phẩm dạng thuốc đông y liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình giải quyết vụ việc.