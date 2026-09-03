Học hết lớp 7, tự xưng chữa ung thư, tự kỷ, 'thầy' Mạnh bị khởi tố

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) và Ma Văn Tân (SN 1991, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung "thầy lang" học hết lớp 7, tự xưng chữa khỏi ung thư, tự kỷ

Nguyễn Văn Mạnh vốn chỉ học hết lớp 7, từng làm thợ xây, đắp phù điêu, buôn cây cảnh. Sau nhiều năm làm ăn thất bại, từ năm 2007, Mạnh tự xưng "được ăn lộc", lập điện thờ mang tên "Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu" tại Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên (Bắc Ninh) để hành nghề bói toán, cúng bái, trừ tà.

Đến năm 2010, dù không có bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ hay giấy phép hành nghề y dược nào, Mạnh bắt đầu nhận khám và điều trị các bệnh nan y như ung thư, tim mạch, u bướu, câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động.

Phương pháp chữa bệnh của Nguyễn Văn Mạnh hoàn toàn phản khoa học và vô căn cứ khi áp dụng các "kỹ thuật" rất quái dị. Cụ thể, dùng tay bấm huyệt, vỗ tai, kéo lưỡi, vặn tai hoặc dùng que gỗ, bút chì chọc thẳng vào cơ thể bệnh nhân để "thông mạch", gây đau đớn dữ dội.

Ngoài ra, Mạnh quảng cáo khám bệnh không lấy tiền trên mạng xã hội để thu hút các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em bị khuyết tật hoặc bệnh nặng.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi khám, Mạnh ép bệnh nhân phải điều trị dài hạn và dùng "thuốc gia truyền" do hắn tự nghĩ ra. Thực chất, đây là các loại thảo dược gom trôi nổi ở chợ, được giao cho vợ Mạnh là Phạm Thị Nhất (SN 1988) nghiền thành bột, đóng gói.

Tại cơ quan công an, Mạnh thừa nhận thuốc chỉ có tác dụng an thần nhẹ, không hề có khả năng chữa bệnh, nhưng được bán với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi liệu trình.

Dựng clip dối trá, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Để mở rộng quy mô, Mạnh hợp tác với Ma Văn Tân. Dù con ruột đưa đến chữa không khỏi bệnh, Tân vẫn vì lợi ích bất chính mà nhận làm truyền thông cho Mạnh.

Tân trực tiếp quay video, dàn dựng clip đưa lên mạng xã hội, thậm chí bịa đặt câu chuyện thầy Mạnh đã chữa khỏi bệnh tự kỷ cho 2 con của mình để tạo niềm tin giả tạo. Tân cũng trực tiếp tham gia phụ khám và tư vấn bán thuốc cho các nạn nhân.

Bước đầu điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân đã lừa đảo hàng trăm người bệnh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.