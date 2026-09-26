Giả 'bác sĩ Thiện', bán thuốc Nam chữa u lừa người bệnh

Công an phường Hà Đông (Hà Nội) và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn bằng thủ đoạn bán thuốc Nam.

Trước đó, công an phát hiện nhóm tài khoản Facebook như "Đoàn Thị Thủy", "Nguyễn Thu Hoài", "Ngô Thị Xuân", "Nguyễn Thị Lan", "Lê Thị Tiến" liên tục chạy quảng cáo, đăng bài chia sẻ kinh nghiệm chữa khỏi các bệnh u xơ tử cung, u vú, u tuyến tiền liệt, u tuyến giáp... nhờ sử dụng sản phẩm của "bác sĩ Thiện".

Công an Hà Nội xác định, đối tượng cầm cầu là Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1998, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Tú thuê căn hộ tại chung cư Landmark 105 (Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội) làm nơi điều hành.

Tú liên hệ với Dương Thị Quỳnh (SN1993, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội) đặt mua các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc, bào chế thành dạng bột, cao hoặc dán tem nhãn thành các sản phẩm như "Tiêu Giáp Đường", "Tiêu Giáp Thiện", "Tiêu Mộc Thiện", "Bột Tiêu U", "Cao U Dương Thiện"... và in bao bì quảng cáo có công dụng triệt tiêu u xơ, u mỡ.

Công an thu giữ nhiều sản phẩm của nhóm đối tượng. Ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Để thu hút người bệnh, Tú chỉ đạo Vương Mạnh Điệt và Lê Hồng Quân dùng các tài khoản Facebook ảo chạy quảng cáo, đóng vai người bệnh đã chữa khỏi u để tiếp cận, tư vấn và xin số điện thoại nạn nhân.

Khi có khách, thông tin được chuyển cho nhóm nhân viên bán hàng gồm Triệu Thị Thảo, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức và Hoàng Quốc Đạt.

Nhóm này dùng các tài khoản Zalo mạo danh "bác sĩ Thiện" để khám bệnh, kê đơn và bán "thuốc" cho khách.

Kết quả xác minh từ Sở Y tế Hà Nội và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) khẳng định, các sản phẩm trên hoàn toàn chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hay công bố tiêu chuẩn chất lượng. Cơ quan chuyên môn đánh giá các sản phẩm này không đủ cơ sở xác định thành phần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã làm việc với 26 bị hại, ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt là 244,5 triệu đồng; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ đối với 1.427 trường hợp khác với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hàng tỷ đồng.

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".