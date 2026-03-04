Người phụ nữ bị đâm tử vong trong sân nhà

Theo đó, ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo từ Công an xã Xím Vàng về việc người dân phát hiện chị Mùa Thị C (SN 1988, trú tại xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La) tử vong tại sân nhà, trên người phát hiện 2 vết dao đâm và không xác định được đối tượng gây án..

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời phối hợp với Công an xã Xím Vàng và các xã lân cận tổ chức điều tra xác minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi dùng dao đâm chị Mùa Thị C vào ngày 2/3 là Cứ A Dê. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Cứ A Dê. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Sau 9 giờ đồng hồ từ thời điểm xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Xím Vàng đã bắt giữ được Cứ A Dê trong khu rừng cách hiện trường 1 km.

Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Cứ A Dê đang trong tình trạng bị ngộ độc do uống thuốc trừ cỏ để tự sát. Đối tượng đã được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế để tiến hành cấp cứu.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ sự việc.