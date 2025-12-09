Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi Đặng Thị Huệ ra đầu thú

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với bị can Đặng Thị Huệ (SN 1981, hộ khẩu thường trú xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên).

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ.

Sau khi xác định bị can đã trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục thông báo truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Huệ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo đến INTERPOL đề nghị ban hành cảnh báo của INTERPOL về Đặng Thị Huệ là đối tượng có tiền án, tiền sự tại Việt Nam; đồng thời cũng thông báo đến Văn phòng INTERPOL một số nước châu Âu (Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Séc…) về các hành vi phạm tội tại Việt Nam trước đây của Đặng Thị Huệ để các nước chủ động phòng ngừa tội phạm cũng như rà soát lại quá trình xin thị thực nhập cảnh châu Âu của Đặng Thị Huệ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và bảo đảm quyền bào chữa.

Trường hợp bị can Đặng Thị Huệ không trình diện hoặc không đầu thú sẽ được xem là tự từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xem xét xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Đặng Thị Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ (Hưng Yên).

Theo kết quả điều tra, trong thời gian qua, Đặng Thị Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú và thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân.

Nguy hiểm hơn, Huệ còn đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, gieo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền Nhân dân; kích động người dân chống lại Nhà nước.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục các hoạt động điều tra, xử lý vụ án.

Truy tố Lê Trung Khoa

Ngày 8/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can Lê Truy Khoa đến trụ sở cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Bị can Lê Trung Khoa.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa (sinh năm 1971 tại Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam; thường trú số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Trung Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Trung Khoa đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Trung Khoa phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.

Truy nã Nguyễn Văn Đài

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị can Nguyễn Văn Đài.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đài, giới tính nam, sinh ngày 6/5/1969 tại Hưng Yên, quốc tịch Việt.

Số CMND 012216392, cấp ngày 15/12/2005, nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Hộ chiếu số: C5293267, cấp ngày 31/5/2018, nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Văn Đài đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Văn Đài phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điện thoại 069.220.9109/069.220.9138.