Miu Lê xin lỗi: 'Vô cùng xấu hổ và ân hận'

Tối 14/5, theo thông tin chính thức từ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, căn cứ tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, được VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng phê chuẩn, cơ quan chức năng xác định Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê) là “đối tượng thụ hưởng” trong vụ liên quan nhóm sử dụng ma túy ở Cát Bà. Do đó, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và nữ ca sĩ không bị khởi tố.

Theo quy định pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc thực hiện biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm.

Kim Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê - dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, đồng thời xin lỗi khán giả.

“Hiện tại, vụ án đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và KIM Entertainment cam kết tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo”, phía công ty quản lý cho biết.

KIM Entertainment và Miu Lê thừa nhận tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cho rằng việc liên quan đến sử dụng chất cấm là sai lầm rất lớn, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, lối sống của nghệ sĩ và gây ra những tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Miu Lê nói vô cùng xấu hổ, ân hận sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.

“Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó”, thông báo nêu.

Thay mặt nữ ca sĩ, KIM Entertainment gửi lời xin lỗi tới khán giả và người hâm mộ Miu Lê suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Công ty cho biết ê-kíp “vô cùng ân hận” vì khiến công chúng thất vọng.

Đơn vị quản lý cũng gửi lời cáo lỗi tới các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức vì sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín cũng như các kế hoạch, dự án hợp tác.

Để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, KIM Entertainment cho biết sẽ đại diện và thay mặt Miu Lê xử lý, giải quyết toàn bộ các công việc, hợp đồng còn tồn đọng sau vụ việc.

Phía công ty quản lý nhìn nhận đây là “bài học vô cùng đắt giá” và cũng là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cá nhân Miu Lê cũng như công tác quản lý nghệ sĩ của doanh nghiệp.

Cùng ngày, VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố ba bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà. Trong số những người bị khởi tố không có ca sĩ Miu Lê.

Theo quy định, trường hợp không đủ căn cứ khởi tố sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm.