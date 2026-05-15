Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói lý do chọn Trung Nam Hải tiếp đón Tổng thống Mỹ Trump

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông đã lựa chọn Trung Nam Hải - khu phức hợp dành cho lãnh đạo cấp cao Trung Quốc làm nơi tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đáp lại sự hiếu khách mà ông từng nhận được tại Mar-a-Lago trong chuyến thăm Mỹ năm 2017.

"Tôi đã chọn nơi đặc biệt này để đáp lại sự hiếu khách mà tôi nhận được vào năm 2017 tại Mar-a-Lago", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp song phương hôm thứ Sáu (15/5).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump trong ngày làm việc thứ hai.

Hai nhà lãnh đạo ngồi trên những chiếc ghế gỗ, phía sau là bức bình phong chạm khắc hình cây tùng và hoa lan - những biểu tượng truyền thống của sự hiếu khách và lễ nghĩa trong văn hóa Trung Quốc.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào năm 2017 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi hai nhà lãnh đạo đã tiến hành một số cuộc hội đàm quan trọng, cũng như tham dự tiệc tối trong không gian trang trí lộng lẫy của khu nghỉ dưỡng.

Trong cuộc trò chuyện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu tới Tổng thống Mỹ Trump rằng: "Trung Nam Hải là nơi các lãnh đạo Đảng và Chính phủ trung ương Trung Quốc làm việc và sinh sống, trong đó có tôi".

"Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từng làm việc tại đây", ông Tập nói thêm.

Cuộc gặp diễn ra trong ngày làm việc thứ hai của hai nhà lãnh đạo, với trọng tâm là thương mại, an ninh khu vực và xung đột Trung Đông.

Trước khi bắt đầu tiệc trà, Tổng thống Trump ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình là "một người mà tôi rất kính trọng" và "thực sự đã trở thành một người bạn".

"Chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề khác nhau mà những người khác không thể giải quyết được, và mối quan hệ này rất bền chặt", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Trump lưu ý rằng, cuộc chiến với Iran là một chủ đề đang được thảo luận, đồng thời cho biết Washington và Bắc Kinh đều mong muốn chấm dứt xung đột tại Trung Đông và đảm bảo eo biển Hormuz được mở cửa.

"Chúng tôi không muốn họ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington, dự kiến ​​diễn ra vào cuối năm nay.