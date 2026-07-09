Khởi tố 42 đối tượng mua bán dữ liệu và tổ chức đánh bạc, thu giữ 42 cây vàng

Ngày 9/7, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 42 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, vụ án được phát hiện từ một đường dây thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và chính sách "làm sạch dữ liệu" của các nhà mạng để thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh của người dân.

Sau khi có dữ liệu, nhóm này sử dụng thông tin để đăng ký, mở trái phép tài khoản ngân hàng online, ví điện tử trên phạm vi cả nước. Các tài khoản sau đó được bán cho các đối tượng trong và ngoài nước nhằm phục vụ nhiều hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: X.M

Cơ quan điều tra xác định Hà Tiến Đạt (SN 1997, trú tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng cầm đầu đường dây thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Đạt có vai trò kết nối khách mua, trực tiếp giao dịch với khách hàng, xây dựng kịch bản hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Giúp sức cho Đạt là Dương Hồng Phúc, người phụ trách tuyển cộng tác viên online, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp quản lý nhóm và chi trả "hoa hồng" cho các đối tượng liên quan.

Từ tháng 4/2025-9/2025, ổ nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi gần 6 tỷ đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: T.D.

Hệ sinh thái OKWIN vận hành hơn 60 website và trò chơi đánh bạc trực tuyến

Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng liên quan đến hệ sinh thái OKWIN.

Theo cơ quan công an, OKWIN là tập đoàn hoạt động đa quốc gia, cung ứng dịch vụ cá cược trực tuyến cho nhiều thị trường. Hệ sinh thái này quản lý, vận hành hơn 60 website và trò chơi đánh bạc trực tuyến như 32win, Kuwin, 789win, Okfun...

Từ ngày 8/3-12/3, lực lượng chức năng đã triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của OKWIN tại nhiều tỉnh, thành phố như Tây Ninh, Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên và Quảng Ninh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng), cùng khoảng 100 máy tính, điện thoại được sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an TP Hà Nội, việc khám phá thành công chuyên án đã đánh sập một mắt xích lớn trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động phạm tội công nghệ cao xuyên quốc gia: lừa đảo trực tuyến, cờ bạc, tín dụng đen trên không gian mạng,...

Ngoài ra, việc đấu tranh, triệt phá và bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ thống OKWIN đã góp phần bóc gỡ một tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, xuyên quốc gia, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp hàng nghìn tỷ đồng, làm suy giảm hoạt động của các cổng game đánh bạc trực tuyến...