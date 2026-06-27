Thủ đoạn ‘qua mặt’ sinh trắc học, chiếm đoạt hơn 1.000 tài khoản ngân hàng

Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao nhằm trục lợi.

Đường dây này do Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú phường Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.

Các đối tượng, tang vật trong vụ án.

Theo công an, Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành: Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội và TP.HCM để thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.

Để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, nhóm đối tượng tìm kiếm và sử dụng phần mềm có chức năng điều hướng, chiếm quyền điều khiển thiết bị nhằm can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại của bị hại, qua đó vượt qua bước xác thực sinh trắc học.

Khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt, công cụ này sẽ chặn camera thật và thay thế bằng việc truy cập vào kho ảnh trên thiết bị, lựa chọn ảnh chân dung có sẵn của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học, sau đó sử dụng các tài khoản "rác" để thanh toán cho các hoạt động phạm tội khác như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tiến Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, cùng trú phường Long Biên, Hà Nội) góp vốn, thu mua tài khoản ngân hàng để bán kiếm lời và chia nhau lợi nhuận.

Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6, hai đối tượng đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, Đạt còn bán và cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng kèm theo phần mềm vượt sinh trắc học cho mạng lưới chân rết tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước để thu lợi bất chính.