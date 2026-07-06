Hành vi bất thường của nhóm đối tượng mua hàng trăm tài khoản ngân hàng của học sinh

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây cơ quan CSĐT phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 (tỉnh Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Như Duy, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Như Chiến, Nguyễn Minh Hải về tội "Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng", theo khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội "Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng". Ảnh: Cơ quan Công an.

Trong đó, đối tượng dùng thủ đoạn gom nhặt thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân của học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy và một số địa phương lân cận. Hoạt động của nhóm đối tượng đã gây bức xúc, lo lắng trong phụ huynh học sinh và quần chúng nhân dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thái Thụy đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ toàn bộ các đối tượng, gồm: Nguyễn Như Duy (SN 1998), Nguyễn Công Mạnh (SN 2003), Nguyễn Như Chiến (SN 2003, cùng trú tại thôn An Định, xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Minh Hải (SN 2008, trú tại thôn Đoài Nghĩa, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 28 điện thoại di động các loại, 90 thẻ SIM của nhiều nhà mạng (đã và chưa kích hoạt), gần 40 thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau cùng 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2026, nhóm này đã sử dụng các lời mời chào như: "mua tài khoản giá cao", "cho thuê tài khoản có tiền" để dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho nhóm đối tượng.

Nhiều tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em, các đối tượng đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy.

Để có được mỗi tài khoản, các đối tượng chỉ trả từ 200.000 đến 300.000 đồng cho người đứng tên mở tài khoản, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Thái Thụy khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc chuyển giao thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi thu mua hoặc thuê tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người đề nghị sử dụng tài khoản của mình vào mục đích không rõ ràng, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Cùng với đó, các cơ quan, đoàn thể, nhà trường và gia đình cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý của hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.