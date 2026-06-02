Hà Nội: Bắt giám đốc công ty cùng 17 đối tượng giúp quảng cáo web đánh bạc

Các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên theo quy định tại khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng khác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Công ty này do Phạm Ngọc Mạnh làm Giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet.

Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Tang vật thu giữ.

Theo cơ quan Công an, để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt "backlink", bài viết và nội dung quảng bá trên internet.

Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như Marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và Backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.

Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Đồng thời, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng.