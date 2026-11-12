Vì sao từ lỗi quá tốc độ 12km/h, tài xế có thể bị phạt tới 34 triệu?

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh, khoảng 15h15 ngày 11/11/2026, tại Km15+100 Quốc lộ 1, thuộc phường Lục Nam, Tổ CSGT Lục Nam phát hiện ô tô do anh N. (SN 1991, trú tại phường Cảnh Thụy, TP Bắc Ninh) điều khiển chạy với tốc độ 62 km/h trong khu vực đông dân cư, nơi có tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đã chạy quá tốc độ quy định 12 km/h. Đáng chú ý, khi kiểm tra giấy tờ và tình trạng phương tiện, tổ công tác phát hiện tem kiểm định của ô tô đã hết hạn khoảng 4 tháng.

Đối với giấy phép lái xe, anh N. không xuất trình được theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Tài xế trình bày giấy phép lái xe đã hết hạn khoảng 5-6 tháng và hiện không tìm thấy. Nội dung này đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để có căn cứ xử lý theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định. Tổng mức tiền phạt dự kiến có thể lên tới 34 triệu đồng, tùy thuộc vào kết quả xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm và tình trạng pháp lý của giấy phép lái xe.

Bị CSGT dừng xe vì chạy quá tốc độ, tài xế ô tô tiếp tục bị phát hiện phương tiện hết đăng kiểm và giấy phép lái xe có vấn đề. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Vụ việc cho thấy, một lỗi vi phạm giao thông có thể dẫn đến việc lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện thêm những vi phạm khác liên quan đến điều kiện lưu hành của phương tiện và điều kiện của người điều khiển.

Đối với người lái xe, việc thường xuyên kiểm tra thời hạn đăng kiểm, giấy phép lái xe là yêu cầu cần thiết để tránh vi phạm. Chủ phương tiện cần chủ động đưa xe đi kiểm định đúng thời hạn; người điều khiển phải bảo đảm giấy phép lái xe còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện đang sử dụng.

Đặc biệt, không nên chủ quan cho rằng những giấy tờ đã hết hạn hoặc không mang theo sẽ không bị phát hiện. Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn giao thông.