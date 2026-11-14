Một pha lùi xe khiến tài xế bị phạt 35 triệu đồng, mất 10 điểm GPLX

Một đoạn video ghi lại cảnh ô tô con lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được chia sẻ trên mạng xã hội. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định người điều khiển phương tiện và xử phạt 35 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông, ngày 9/11/2026, trên mạng xã hội xuất hiện video phản ánh một ô tô con mang biển kiểm soát 98A-850.xx có hành vi lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tại khu vực nút giao Bách Quang.

Hình ảnh phương tiện di chuyển lùi trên tuyến đường dành cho xe chạy tốc độ cao khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện lưu thông trên cao tốc thường duy trì tốc độ lớn, khoảng cách giữa các xe có thể bị thu hẹp nhanh. Khi phát hiện xe phía trước bất ngờ lùi, tài xế phía sau khó có đủ thời gian và khoảng trống để xử lý tình huống.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương xác minh thông tin từ video. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông N.V.D. (sinh năm 1966, trú tại Bắc Ninh).

Ngày 12/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.D. về hành vi "Điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc".

Với hành vi trên, tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Mức xử phạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Sau khi hình ảnh ô tô con lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh, xử phạt tài xế 35 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX. (Video Cục CSGT)

Cảnh báo nguy cơ tai nạn khi lùi xe trên cao tốc

Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát giao thông, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không lùi xe, quay đầu hoặc đi ngược chiều trên đường cao tốc. Đây là những hành vi có thể khiến các phương tiện đang lưu thông bất ngờ gặp chướng ngại vật, dẫn đến va chạm liên hoàn hoặc tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trong trường hợp đi quá lối ra dự kiến, tài xế cần giữ bình tĩnh, tiếp tục di chuyển đến nút giao tiếp theo để ra khỏi cao tốc và lựa chọn lộ trình phù hợp. Không vì muốn tiết kiệm quãng đường hoặc thời gian mà dừng xe, lùi lại hay tìm cách quay đầu trên tuyến đường này.

Khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên cao tốc, người lái cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu điều kiện cho phép, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo theo quy định và nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý đường cao tốc để được hỗ trợ.

Mỗi quyết định xử lý tình huống sai trên cao tốc đều có thể đẩy bản thân và những người tham gia giao thông khác vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy, tài xế cần tuân thủ quy tắc giao thông, chủ động quan sát biển báo, xác định trước lối ra và tuyệt đối không thực hiện các thao tác đi ngược chiều, lùi xe hoặc quay đầu trái quy định.