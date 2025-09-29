Khoảnh khắc lốc xoáy kinh hoàng tàn phá làng quê tại Thanh Hóa

Rạng sáng ngày 29/9, khi cơn bão số 10 quần thảo, người dân thôn Vĩnh Gia 1 và Phượng Mao (xã Hoằng Giang) chứng kiến một cảnh tượng tan hoang, la liệt cây gãy đổ, nhà đổ sập, tốc mái, những tấm tôn từ trên mái nhà bị vò nát, vương vãi khắp đường, tường gạch đổ nham nhở, xiêu vẹo, cảnh tượng vô cùng ngổn ngang.

Cả xã Hoằng Giang có 85 hộ bị bay mái ngói.

Ông Hàn Mạnh Trưng, một người dân tại thôn Phượng Mao, run rẩy kể lại, khoảng 4h kém, tôi nghe tiếng gió rít ù ù như máy bay cất cánh, khác hẳn những cơn gió bão thông thường. Sau đó là một tiếng động kinh hoàng, tôi biết là mái nhà đã bị cuốn bay, cả trạm điện của thôn với hàng chục cây cột điện bị gãy đổ la liệt khắp nơi.

Mái tôn vắt vẻo bên tường rào, lực lượng chức năng quyết định tháo xuống để đảm bảo an toàn.

"Ngay cả những chốt cửa bằng sắt dày như ngón tay cũng bị gió làm bật gãy, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lốc. Tôi chưa bao giờ chứng kiến trận mưa bão kèm lốc xoáy kinh hoàng đến thế", ông Trưng bàng hoàng nhớ lại.

Người dân bàng hoàng trước trận lốc xoáy chưa từng thấy.

Khi trời sáng, một cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái tôn, bay ngói, tường đổ khắp nơi.

Người dân cùng chính quyền bắt đầu thu dọn, sửa sang lại nhà cửa.

Những tấm tôn bị vò nát, rơi vãi trên đường, tường gạch đổ nham nhở, xiêu vẹo. Tất cả tạo nên một khung cảnh tan hoang, tưởng như khu vực vừa trải qua một trận động đất.

Cột điện bị gãy khoảng 17 cây, 2 trạm biến thế bị sập hoàn toàn.

Bà Lê Thị Nghỉ, thôn Vĩnh Gia 1, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tiếng động "ầm ầm" trong đêm, khiến bà cứ ngỡ ngôi nhà của mình sắp đổ sập. Mặc dù may mắn thoát nạn, bà cũng như nhiều hộ dân khác, phải đối mặt với thiệt hại nặng nề.

175 hộ dân bị bay mái tôn.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hoằng Giang, trận giông lốc đã làm 2 người ở thôn Phượng Mao bị thương nhẹ, 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 175 hộ bị bay mái tôn, 85 hộ bay mái ngói, 9 hộ có nhà xưởng bị bay mái tôn.

Khung cảnh tan hoang.

Cột điện bị gãy khoảng 17 cây, 2 trạm biến thế và một siêu thị mini bị sập hoàn toàn, hiều trường học bị bay mái tôn, sập cổng trường... Hiện công tác khắc phục đang được người dân và chính quyền gấp rút triển khai.