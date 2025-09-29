Chiều nay Hà Nội sẽ mưa dông rất mạnh do hoàn lưu của bão số 10

Trưa ngày 29/9, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, sáng 29/9, bão số 10 đã đi vào đất liền Trung Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ghi nhận ở cấp 18, giật cấp 12.

Hiện nay, bão tiếp tục di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Chiều và tối nay, Hà Nội sẽ mưa rất lớn do hoàn lưu bão số 10. Ảnh: Tuấn Anh

Riêng đối với TP Hà Nội, từ đêm qua đến sáng nay (29/9) đã có gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6. Trên địa bàn nhiều phường, xã ghi nhận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ trưa ngày 29/9 đến chiều tối ngày 30/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Đặc biệt, từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, các cơn dông có thể mạnh hơn, gây gió giật, sấm sét, cần đặc biệt đề phòng. Buổi chiều và tối, thời tiết mưa vẫn tiếp diễn nhưng cường độ có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, vào khoảng 15h, dự báo sẽ có thêm một đợt mưa dông mạnh, sau đó giảm nhẹ từ chiều muộn. Về đêm, mưa rào rải rác vẫn còn xảy ra, cục bộ có lúc mưa vừa đến to, kèm dông và gió giật.

Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp nhận định, thời tiết mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to và dông trên địa bàn Hà Nội sẽ còn kéo dài cho đến chiều tối 30/9.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến như sau: Khu vực phía Bắc thành phố: phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực phía Tây, phía Nam và Trung tâm thành phố: phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.