Bão số 10 (Bualoi): Gió quần thảo dữ dội, cây xanh ngã đổ ở miền Trung

Quảng Trị: Cột điện gãy đổ, cây cối ngổn ngang sau bão số 10 càn quét

22 giờ, sau hơn 1 giờ gió gào mưa quần thảo, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ lặng gió. Tuy nhiên, "dấu tích" bão để lại hiện rõ trong đêm trên dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã này, khi hàng loạt cột điện bị quật ngã, dây điện chằng chịt nằm vắt ngang đường.

Một số người dân bắt đầu soi đèn kiểm tra mức độ thiệt hại, vì thời tiết đang mất điện toàn bộ.

Nhiều cột điện gãy đổ nằm la liệt trên đường

Đến 23 giờ, gió bắt đầu mạnh trở lại, mưa vẫn không ngớt. Theo quan sát của PV Báo Người Lao Động, có đoạn đường chỉ dài gần 200 m thì 3 cột điện đổ liên tiếp, chắn ngang lối đi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Lê Ngọc Ánh, một hộ dân sống cạnh Quốc lộ 1 ở xã Phú Trạch, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cột điện ngã sát nhà, chỉ cách mái tôn chừng gang tay. May mà nó không đè sập, chứ nếu rơi trúng thì trong nhà chẳng biết chuyện gì xảy ra" - ông Ánh run giọng kể lại, tay vẫn cầm chiếc đèn pin soi về phía cột trơ trụi.

Một tuyến đường ở phía bắc Quảng Trị tan hoang khi bão càn quét qua

Không chỉ lưới điện, khung cảnh ở nhiều xã phía bắc Quảng Trị như: Quảng Trạch, Hoà Trạch, Trung Thuần, Tân Gianh, Ba Đồn… trở nên ngổn ngang, tan hoang. Dọc đường là cây xanh gãy đổ chắn ngang lối, mái tôn từ các nhà dân bị gió tốc văng loang lổ giữa mặt đường, vướng cả lên hàng rào, bụi cây.

Nhiều tuyến đường phố, đường làng biến thành "bãi chiến trường" với lá cây rụng dày, gạch ngói vỡ vụn, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.