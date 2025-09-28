Bão số 10 (Bualoi): Gió quần thảo dữ dội, cây xanh ngã đổ ở miền Trung
Khoảng 21 giờ ngày 28-9, mưa như trút nước, gió gào rít liên hồi khiến nhiều cây xanh gãy đổ, mái tôn rung bần bật
22 giờ, sau hơn 1 giờ gió gào mưa quần thảo, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ lặng gió. Tuy nhiên, "dấu tích" bão để lại hiện rõ trong đêm trên dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã này, khi hàng loạt cột điện bị quật ngã, dây điện chằng chịt nằm vắt ngang đường.
Một số người dân bắt đầu soi đèn kiểm tra mức độ thiệt hại, vì thời tiết đang mất điện toàn bộ.
Nhiều cột điện gãy đổ nằm la liệt trên đường
Đến 23 giờ, gió bắt đầu mạnh trở lại, mưa vẫn không ngớt. Theo quan sát của PV Báo Người Lao Động, có đoạn đường chỉ dài gần 200 m thì 3 cột điện đổ liên tiếp, chắn ngang lối đi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ông Lê Ngọc Ánh, một hộ dân sống cạnh Quốc lộ 1 ở xã Phú Trạch, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cột điện ngã sát nhà, chỉ cách mái tôn chừng gang tay. May mà nó không đè sập, chứ nếu rơi trúng thì trong nhà chẳng biết chuyện gì xảy ra" - ông Ánh run giọng kể lại, tay vẫn cầm chiếc đèn pin soi về phía cột trơ trụi.
Một tuyến đường ở phía bắc Quảng Trị tan hoang khi bão càn quét qua
Không chỉ lưới điện, khung cảnh ở nhiều xã phía bắc Quảng Trị như: Quảng Trạch, Hoà Trạch, Trung Thuần, Tân Gianh, Ba Đồn… trở nên ngổn ngang, tan hoang. Dọc đường là cây xanh gãy đổ chắn ngang lối, mái tôn từ các nhà dân bị gió tốc văng loang lổ giữa mặt đường, vướng cả lên hàng rào, bụi cây.
Nhiều tuyến đường phố, đường làng biến thành "bãi chiến trường" với lá cây rụng dày, gạch ngói vỡ vụn, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 22 giờ 30 ngày 28-9 phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.
Trong 24 giờ qua (từ 22 giờ ngày 27-9 đến 22 giờ ngày 28-9), khu vực này đã có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to: Xuân Bình (Thanh Hóa) 154,4 mm, Yên Thượng (Nghệ An) 240,4 mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 229,8 mm, Hồ Vực Tròn (Quảng Trị) 349,6 mm, Hồng Trung (Huế) 287,2 mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 205,8 mm, Thôn 9 – Ia Tơi (Quảng Ngãi) 76,4 mm.
Trong 3 – 6 giờ tới, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa 60 – 120 mm, có nơi trên 150 mm; từ Huế đến Quảng Ngãi 20 – 50 mm, có nơi trên 70 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Riêng TP Huế được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai mức 2, các khu vực khác cấp 1.
Trên Quốc lộ 1, xe cộ thưa thớt, từng ô tô chống chọi với những cơn gió giật liên hồi, mưa quất tung tóe. Một số đoạn nước từ trên núi dồn xuống không thoát kịp, ngập sâu gần 30 cm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nơi đây, người dân hầu như không ai ra đường, nhiều hộ sống trong nhà cấp bốn phải tìm sang trú nhờ ở những căn nhà kiên cố hơn.
Cây xanh bật gốc nằm chắn trên đường phố Đồng Hới
Tại phường Đồng Hới, gió bão gào rít liên tục, mưa nặng hạt khiến nhiều cây xanh trên các tuyến phố trung tâm như Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Lợi… bị quật đổ. Một số cây lớn bật gốc, chắn ngang lòng đường, cản trở giao thông. Âm thanh mái tôn rung bần bật trong từng đợt gió càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, lo âu.
Chính quyền địa phương liên tục phát đi khuyến cáo khẩn, đề nghị người dân tuyệt đối hạn chế ra đường, chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện, đồng thời chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ.
Lực lượng chức năng túc trực 24/24, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán người dân ở vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực có nguy cơ sạt lở khi bão số 10 còn tiếp tục gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng trong nhiều giờ tới.
Ảnh hưởng bão Bualoi ở Quảng Trị.
Quốc lộ 1 ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị mất điện hoàn toàn
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 21 giờ, tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, Quảng Trị) - cách đèo Ngang khoảng 2 km về phía Bắc, gió quần thảo dữ dội, từng cơn rít xuyên qua mái nhà, cuốn phăng những tấm tôn mỏng. Cây cối ngả nghiêng, nhiều đoạn đổ gãy, chắn ngang đường.
Khu vực này mất điện từ trước đó gần 2 giờ. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ những chiếc đèn năng lượng mặt trời lập lòe trong gió mưa.
