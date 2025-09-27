Thời điểm bão số 10 đổ bộ mạnh nhất vào đất liền nước ta

Bão số 10 đang tiến vào vùng biển Quảng Trị – Thừa Thiên Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão số 10 đang tiến vào vùng biển Quảng Trị – Thừa Thiên Huế.

Lúc 7 giờ ngày 28/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 30km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ vĩ Bắc – 109,3 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị – Thừa Thiên Huế, cách Quảng Trị khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 16. Phạm vi ảnh hưởng trải rộng từ vĩ tuyến 13,0–19,5 độ Bắc, phía Tây đến kinh tuyến 115,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được xác định cho khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đến 19 giờ ngày 28/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h. Tâm bão ở vị trí 18,1 độ vĩ Bắc – 106,9 độ kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió duy trì cấp 12–13, giật cấp 16. Phạm vi ảnh hưởng ở vĩ tuyến 15,0–20,0 độ Bắc, phía Tây đến kinh tuyến 114,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định cho khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị; cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đến 19 giờ ngày 29/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp. Tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,1 độ vĩ Bắc – 102,3 độ kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió ở trung tâm giảm xuống dưới cấp 6.

Phạm vi ảnh hưởng mở rộng về phía Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Bắc, phía Tây đến kinh tuyến 106,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được xác định cho các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư), Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), cũng như khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Quảng Trị.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cảnh báo vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Tp.Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ tối 27/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Những việc cần làm ứng phó với bão số 10

Chiều ngày 27/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện tử Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế về việc triển khai nhiệm vụ cấp bách ứng phó với bão số 10

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp sáng ngày 27/9/2025, để ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ cấp bách ứng phó với bão số 10.

Triển khai phương án cụ thể đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ", nhất là tại các vị trí: Đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (Ninh Bình); đê biển Quảng Nham (huyện Quảng Xương cũ), đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ); đê biển Diễn Thành, đê Quỳnh Thọ, đê Long - Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, đê kè Cẩm Nhượng, đê Hội Thống (Hà Tĩnh); đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị).

Chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các hồ trên lưu vực sông Mã, sông Cả; tổ chức thường trực lực lượng, phương tiện để sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du trong mọi tình huống.

Triển khai ngay các lực lượng, trang thiết bị đảm bảo công tác thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành thông suốt trước, trong và sau bão, lũ, trong đó đặc biệt lưu ý đối với khu vực miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt.

Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực xung yếu để xử lý ngay giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", trong đó đặc biệt lưu ý không để chia cắt, gián đoạn về giao thông; không để thiếu lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian ứng phó với bão, mưa lũ sau bão.