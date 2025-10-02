Xuất hiện vết nứt lớn trên sườn dốc ở Phú Thọ, di dời 84 người dân

Lãnh đạo UBND xã Pà Cò kiểm tra thực địa.

Sáng 2/10, ông Trần Văn Truyền Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, tại xóm Pheo đã xuất hiện một vết nứt dài khoảng 200m thuộc xóm Pheo. Vết nứt này tiềm ẩn nguy cơ rất cao, có thể gây ra sạt lở với khối lượng đất đá rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vết nứt kéo dài 200m, nằm trên sườn dốc cao khoảng 150m, sâu khoảng 100m. Đáng lo ngại, mặt bằng đất đã có dấu hiệu sụt trượt với độ chênh lệch từ 30cm đến hơn 2m. Khu vực sạt lở đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 20 hộ dân với 84 nhân khẩu đang sinh sống ngay dưới chân núi.

Ông Trần Văn Tuyền cho biết, vết nứt đặc biệt nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu của xã là bảo đảm an toàn tính mạng tuyệt đối cho người dân. Ngay trong chiều tối 1/10, UBND xã Pà Cò đã chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn. UBND xã Pà Cò cũng khuyến cáo bà con tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi thông tin thời tiết và thực hiện nghiêm các hướng dẫn về phòng, chống thiên taiđể giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Vết nứt lớn kéo dài 200m, đe dọa tính mạng của 20 hộ dân.

“Chính quyền địa phương đã di dời 20 hộ dân, 84 nhân khẩu đến nơi tạm trú an toàn. Đồng thời, các cơ quan chức năng của xã cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, chăn màn, quạt điện giúp bà con yên tâm tránh trú. UBND xã cử lực lượng chức năng túc trực 24/24 để theo dõi tình hình sạt lở, kiên quyết không cho người dân quay trở lại nhà khi chưa bảo đảm an toàn”, ông Truyền nhấn mạnh.