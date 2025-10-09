Lũ đe dọa ngoại thành Hà Nội, gây sạt lở tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên
Chiều 9-10, nước lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao, gây ngập nặng tại nhiều xã ngoại thành Hà Nội, làm sụt lở đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên qua địa phận xã Trung Giã…
Theo lãnh đạo xã Trung Giã, toàn xã có khoảng 2.400 hộ dân với hơn 9.000 nhân khẩu đang bị ngập úng cục bộ.
Các thôn An Lạc, Bình An, Lai Sơn là những điểm ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn cao. Chính quyền xã đã tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, huy động xuồng máy, ca nô và lực lượng hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân cho biết lũ qua địa phận thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã đã làm sạt lở một đoạn rộng 3-4 m của tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên, nước chảy như thác tràn vào khu nội đồng.
Nước lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao tràn qua đê gây ngập các khu dân cư ven sông ở các xã Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội). Ảnh: CTV
Tình hình tương tự cũng xảy ra tại xã Đa Phúc, nơi hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 người phải sơ tán khỏi khu vực ven sông và vùng trũng thấp.
Thuyền phao, xe lội nước đã được huy động để sẵn sàng cứu hộ người dân trong vùng bị ngập. Ảnh: CTV
Chính quyền địa phương đã thiết lập chốt kiểm soát người và phương tiện, ngăn người dân quay lại khu vực nguy hiểm để trông coi tài sản.
Các lực lượng chức năng đắp đất chống tràn tại nhiều vị trí đê thấp với tổng chiều dài hơn 5 km nhằm ứng phó với lũ.
Nước lũ dâng cao khiến một đoạn đường biến thành sông, ngập cao đến ngang lưng người trưởng thành. Ảnh: CTV.
Trước diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội yêu cầu các xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai biện pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho người dân.
Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo khu vực ngập lụt nguy hiểm tại tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: CTV
Trong buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại khu vực này ngày 9-10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là ưu tiên số một. Các đơn vị, địa phương phải nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại về tài sản.”
Nước lũ gây sạt lở, làm rỗng đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên ở địa phận thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã. Ảnh do người dân cung cấp.
Ông Phong cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ tài sản của người dân sau khi sơ tán, bố trí nơi ở tạm thời chu đáo, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, nước sinh hoạt. Với các thôn bị ngập nặng, lãnh đạo Thành ủy chỉ đạo hoàn thành việc di dời toàn bộ dân trong chiều nay, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế để bảo đảm an toàn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại xã Trung Giã ngày 9-10. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng cùng nhân dân đắp bao đất, cát ngăn nước lũ tràn vào khu vực dân cư. Ảnh: CTV
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên. Lúc 15h ngày 9-10, trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 10,1m, vượt báo động lũ cấp III tới 2,1m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 9,61m, vượt báo động lũ cấp III tới 1,61m.
Khoảng 21h ngày 9-10, lũ trên sông Cầu, Cà Lồ đạt đỉnh ở mức 10,2m trên sông Cầu và 9,7m trên sông Cà Lồ. Sau thời gian trên, lũ ở hai sông này có xu hướng xuống chậm.
Ngoài ra, mực nước sông Tích, sông Bùi đang ở mức trên báo động II; sông Đáy ở mức trên báo động I; sông Nhuệ, sông Mỹ Hà ở mức dưới báo động I…
Cơ quan này cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông, độ sâu ngập phổ biến 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn.
Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài...
