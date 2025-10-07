Thái Nguyên: Nước sông dâng nhanh, sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Sáng 7/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công điện gửi các sở ngành, UBND các xã, phường khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức trực 24/24h; theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là lũ trên sông Cầu và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhà nước, nhân dân.

UBND các xã, phường tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra; đồng thời, rà soát kỹ, bố trí lực lượng canh gác, tuần tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, chủ động sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên triển khai các phương án đảm bảo đê điều

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị UBND các xã, phường rà soát, kịp thời phát hiện, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê điều.

Các xã, phường có đê cần theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê, kè ngay từ giờ đầu. Huy động ngay lực lượng, phương tiện để triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực ngập lụt, trũng thấp...

Sạt lở đường tại Km 8, Quốc lộ 3B, thuộc xã Bạch Thông

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước tại nhiều sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh. Đến 9h ngày 10/7, mực nước trên sông Cầu, tại trạm đo Bắc Kạn là 132,11m (trên báo động 1 là 0,11m), hiện đang lên chậm; tại trạm Thác Giềng là 101,1m (trên báo động 3 là 2,6m) hiện vẫn đang lên; tại trạm Chợ Mới là 58,75mm (trên báo động 3 là 0,75m), hiện đang lên nhanh; tại trạm Gia Bẩy là 27,49m (trên báo động 3 là 0,49m) hiện đang lên nhanh.

Đường Hà Hiệu ra xã Nà Phặc cũng bị sạt lở

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo các khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập úng và ngập lụt thuộc các xã, phường như: Nam Cường, Đồng phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Bắc Kạn, Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong 24h qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều khu vực bị ngập úng, một số tuyến đường bị sạt lở. Ví như km 8, Quốc lộ 3B (xã Bạch Thông), Quốc lộ 3 thác Nà Khoang và đường Hồ Chí Minh đường tránh Nà Phặc; đường Hà Hiệu ra xã Nà Phặc.

Lực lượng chức năng xã Na Rì di dời tài sản cho người dân vùng nguy cơ đến nơi tạm trú an toàn

Trước đó, tại tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Na Rì (tỉnh Thái Nguyên), xuất hiện một hố sụt lún dạng hàm ếch, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của các hộ dân.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền xã Na Rì đã khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, đồng thời tổ chức di dời khẩn cấp 4 nhân khẩu của gia đình cùng tài sản đến nơi tạm trú an toàn.

Được biết, vị trí hố sụt lún này cách khu vực từng xuất hiện “hố tử thần” vừa được lấp cách đây không lâu khoảng 50m.