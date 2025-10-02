Hàng nghìn ngôi nhà ở Nghệ An vẫn chìm trong biển nước

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Tân Kỳ (Nghệ An) có mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu. Đến 2/10, tình hình lũ lụt tại đây vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng nghìn ngôi nhà vẫn chìm trong biển nước. Người dân phải vật lộn chống chọi với trận lũ được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương này.

Ông Hoàng Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ - cho biết 21/21 xóm đều ngập trong nước, trong đó 4 xóm bị cô lập hoàn toàn, 893 hộ với gần 4.000 nhân khẩu. Ngoài ra, 868 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu có nhà ngập sâu 1-3 m. “Do nước lên đột ngột, nhiều hộ không kịp di dời tài sản, thiệt hại rất lớn. Đến nay, nước đã rút nhưng nhiều nơi vẫn ngập sâu, chỉ có thể đi thuyền mới vào được”, ông Sơn, chủ tịch cho hay.

Theo người dân địa phương, chỉ trong vài giờ, mực nước dâng nhanh, nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm. Không kịp di dời, một số hộ dân buộc phải dỡ ngói trèo lên mái nhà chờ cứu hộ.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân được huy động ứng cứu. Các chiến sĩ không quản hiểm nguy, dầm mình trong nước lũ chảy xiết để tiếp cận, dìu từng cụ già, bế từng cháu nhỏ, đưa người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Tiên Đồng, nước lũ dâng cao đột ngột khiến người dân không kịp trở tay. Những ngày qua, lực lượng công an, dân quân và cán bộ xã đã được huy động tối đa để cứu dân, di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lũ dâng cao, 8 hộ dân với 40 nhân khẩu đã khẩn cấp sơ tán lên vùng đồi cao hơn. Sau một đêm, lực lượng chức năng mới tiếp cận và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân.

Tại xã Nghĩa Hành, toàn xã có 21/21 thôn bị ngập sâu, hơn 20.000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, hàng nghìn hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Anh Nguyễn Quốc Việt Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hành - cho biết từ 29/9 đến nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân. Đặc biệt từ đêm 30/9, nước lũ lên nhanh khiến 21/21 thôn của xã Nghĩa Hành đều bị ngập. Trong đó có 13 thôn bị ngập sâu, chia cắt, một số thôn nước lũ đã lên cao kỷ lục.

Mất điện, sóng điện thoại chập chờn, nước lũ dâng cao chảy xiết khiến việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn. “Bà con nói đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay, chưa từng thấy cảnh nước dâng nhanh và dữ dội đến vậy. Trong hoàn cảnh giao thông bị chia cắt, việc cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn. Cano, xuồng nhỏ từ một vài doanh nghiệp không đủ để tiếp cận khắp nơi. Lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, đoàn thể phải làm việc xuyên đêm, đưa từng hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm”, anh Việt Anh chia sẻ.

Chính quyền các địa phương đang tập trung toàn bộ nhân lực để hỗ trợ bà con và kêu gọi sự tiếp sức từ tỉnh cùng các tổ chức thiện nguyện để sớm khắc phục hậu quả sau lũ.