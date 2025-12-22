Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét công tác nhân sự Đại hội 14

Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Thắng

Hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị tập trung giải quyết 3 nội dung lớn, quan trọng.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Phạm Thắng

Đó là các nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng, nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến về các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ 14 của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội 14; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác tổ chức phục vụ Đại hội 14 cùng một số nội dung liên quan khác.