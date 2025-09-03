Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước thêm 10 ngày

Công điện nêu, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để Nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9/2025.

Người dân tham quan triển lãm. Ảnh: Như Ý.

Theo công điện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và các sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan triển lãm và theo đúng quy định pháp luật.

Bộ cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan để giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách trung ương hỗ trợ đối với việc kéo dài thời gian triển lãm, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 4/9; trường hợp cần thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để thống nhất về việc này.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát kỹ, tổng hợp kinh phí cần hỗ trợ từ ngân sách trung ương báo cáo cấp có thẩm quyền về việc cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong thời gian kéo dài triển lãm.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, bí thư, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết, bố trí nhân sự, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, vận hành không gian trưng bày của đơn vị mình trong thời gian tổ chức triển lãm; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan triển lãm và theo đúng quy định pháp luật...