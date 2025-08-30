Ba phân khu chính cho du khách tham quan tại triển lãm thành tựu đất nước

Khởi công năm 2024, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia lấy cảm hứng từ hình ảnh thần Kim Quy trong truyền thuyết xây thành Cổ Loa, xây dựng trên diện tích 90 ha, tại xã Đông Hội và Xuân Canh, huyện Đông Anh, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Trung tâm được đánh giá thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.

Điểm nhấn của trung tâm là tổ hợp công trình triển lãm trong nhà mang hình dáng thần Kim Quy, chia làm 9 phân khu. Mái sảnh chính của tòa nhà triển lãm trong nhà (màu xanh, vàng) tượng trưng cho đầu của thần Kim Quy, trong khi 8 mái sảnh phụ giống phần chân. Phía trước sảnh chính là hồ và đài phun nước.

Điểm nhấn cảnh quan bên ngoài Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia là công viên Nỏ Thần, với biểu tượng chiếc nỏ thần khổng lồ gợi nhớ về truyền thuyết An Dương Vương dựng nước thời Âu Lạc.

Tham quan Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia dịp 2/9 năm nay, ngoài check in cảnh đẹp, du khách còn có thể ghé thăm, tìm hiểu nhiều không gian trưng bày trong và ngoài trời thuộc triển lãm, đến từ các tỉnh thành, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Triển lãm được chia thành ba phân khu chính. Phân khu khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy có chủ đề 'Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới', gồm 6 không gian 'Việt Nam - Đất nước - Con người', '95 năm Cờ Đảng soi đường', 'Kiến tạo phát triển', 'Tỉnh giàu nước mạnh', 'Đầu tàu kinh tế' và 'Khởi nghiệp kiến quốc'.

Các gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.

Phân khu ngoài trời có chủ đề 'Hội nhập và phát triển' gồm các không gian 'Vì tương lai xanh', 'Khát vọng bầu trời', 'Thanh gươm và lá chắn', 'Ngày hội non sông' cùng khu biểu diễn nghệ thuật. Trong ảnh là máy bay chuyên chở Bác Hồ được trưng bày tại khu vực ngoài trời.

Phân khu quốc tế và công nghiệp văn hóa tại Nhà Khối A có chủ đề "Hội nhập và sáng tạo", giới thiệu lịch sử 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cùng các sản phẩm thuộc 12 ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, thời trang, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm với hơn 230 gian hàng trưng bày, được đánh giá là triển lãm 'lớn chưa từng có' tại Việt Nam, được tổ chức trên không gian hơn 250.900 m2. Triển lãm mở cửa từ 13h ngày 28/8 và 9h-22h từ 29/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia trên đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội.

Để dễ dàng xác định phương hướng khi tham quan, nhanh tìm được đường đến gian hàng mong muốn, du khách có thể sử dụng bản đồ số Digimap do kỹ sư Việt phát triển, có thể truy cập qua website trên điện thoại và máy tính.