Những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Việt Nam tại Triển lãm quốc gia

Chiều 28/8, đông đảo người dân và du khách xếp hàng tham quan triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế với hơn 230 gian hàng.

Các tỉnh, thành giới thiệu biểu tượng đặc trưng để kể câu chuyện địa phương một cách trực quan. Sự kết hợp giữa ký ức và hiện đại tạo nên bức tranh chung vừa đậm sắc màu vùng miền vừa phản ánh nhịp sống đổi mới. Nhiều công trình biểu tượng gắn với du lịch địa phương trở thành điểm nhấn, thu hút khách tham quan.

Trong hình là tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay trong gian hàng trưng bày của tỉnh Hưng Yên.

Chùa Một Cột, tháp Rùa, cầu Long Biên... là các địa danh nổi tiếng của Hà Nội được mô phỏng.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, dài 2.500 m, rộng 30,6 m, gồm 19 nhịp thép trên 20 trụ cao 43,5 m, có đường sắt và hai làn đường bộ. Toàn bộ đá, thép và vật liệu đều được đưa từ Pháp sang. Đầu thế kỷ 20, đây là cây cầu thép đẹp, dài nhất Đông Dương và thuộc loại lớn nhất thế giới. Ngày 9/10/1954, quân Pháp rút quân qua cầu, đánh dấu Hà Nội hoàn toàn giải phóng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (ảnh sau) được coi là biểu tượng của sự trường tồn tinh hoa văn hóa, giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến đức, khuyến tài của dân tộc. Địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng của Thủ đô thu hút hàng triệu lượt du khách cũng là nơi nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội như tôn vinh thủ khoa hằng năm.

Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Long Sơn cao 1.470 m - biểu tượng du lịch của tỉnh Tuyên Quang mới. Công trình mô phỏng cột cờ Hà Nội nhưng nhỏ hơn, có kiến trúc bát giác, chân gắn 8 phù điêu đá xanh khắc họa lịch sử và phong tục Hà Giang, phía trên trang trí 8 mặt trống đồng.

Vịnh Hạ Long, phía tây vịnh Bắc Bộ, được chọn làm biểu tượng du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Vịnh đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị thẩm mỹ (năm 1994) và giá trị địa chất, địa mạo (năm 2010).

Bảo tàng Quảng Ninh (ảnh sau), công trình kết hợp thư viện, với tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng, là nơi giúp du khách tìm hiểu thêm về ngành than cũng như văn hóa và đời sống của người dân Quảng Ninh.

Các biểu tượng được trưng bày của Ninh Bình - vùng đất gắn với nhiều địa danh nổi tiếng, trong đó Hoa Lư từng là kinh đô Việt Nam giai đoạn 968 - 1010 dưới ba triều đại Đinh, Tiền Lê và Tiền Lý. Đây cũng là một trong bốn vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận. Bên cạnh đó, các điểm đến tâm linh như chùa Bái Đính, nhà thờ Phát Diệm luôn thu hút đông đảo du khách.

Sau khi sáp nhập với Nam Định vào tháng 7/2025, tỉnh Ninh Bình mới còn giới thiệu thêm những điểm đến du lịch của đất Thành Nam xưa như đền Trần (ảnh sau) và các nhà thờ Công giáo.

Mô hình thành nhà Hồ cao gần 3 m - biểu tượng du lịch Thanh Hóa. Công trình do Hồ Quý Ly xây dựng năm 1397, được đặt tên Tây Đô (hay Tây Giai) để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long). Sau khi hoàn thành, ông dời đô từ Thăng Long về đây. Năm 2011, thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Gian hàng Thanh Hóa cũng trưng bày nhiều cổ vật thời Lê (ảnh sau), gắn với vùng đất phát tích của triều đại này.

Nằm bên dòng sông Hương, Nghênh Lương Đình, TP Huế, được tái hiện ở khu triển lãm bên cạnh nghi môn, trường Quốc học. Công trình nằm trên trục dọc từ Kỳ đài Huế ra đến Phu Văn Lâu, được xây dựng dưới thời vua Tự Đức thứ 5 (1852) và dùng làm nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông để lên thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát.

Ngoài check in, đông đảo người dân, du khách xem các đặc sản của Huế trưng bày tại gian hàng như bánh kẹo, hoa giấy Thanh Tiên, nghe nhã nhạc cung đình.

Gian hàng trưng bày của TP Đà Nẵng nổi bật với mô hình cầu Rồng dài gần 4 m được làm khá chi tiết so với phiên bản thực. Cầu nằm ở phía nam cầu sông Hàn, cách cầu sông Hàn khoảng 1,5 km. Cấu trúc cầu mô phỏng hình một con rồng đang uốn mình vươn ra phía biển.

Tại triển lãm, Đà Nẵng còn giới thiệu hai di sản thế giới Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An (ảnh sau), những điểm đến thu hút đông đảo khách quốc tế.

Mô hình quần đảo Trường Sa cùng cột mốc chủ quyền trước gian hàng của Khánh Hòa.

Tháp Bà Ponagar (ảnh sau) được xây dựng từ thế kỷ 8 đến 13 tại phường Bắc Nha Trang. Quần thể kiến trúc Chăm này gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na. Công trình được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tháng 7/2025 và là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng Chăm - Việt. Lễ hội Tháp Bà Ponagar được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012.

Biểu tượng Bến Nhà Rồng, gắn với cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được chọn làm điểm nhấn trong gian hàng giới thiệu điểm đến TP HCM. Sau khi sáp nhập, TP HCM còn giới thiệu thêm các biểu tượng của thành phố và tỉnh Bình Dương cũ như chợ Thủ Dầu Một, Nhà giàn DK1, hải đăng Vũng Tàu. Các mô hình được trưng bày trong khu vườn hoa rực rỡ, kèm bảng chỉ dẫn địa danh các xã, phường của thành phố.

Hải đăng Vũng Tàu (ảnh sau) - một trong những ngọn hải đăng cổ nhất tại Việt Nam. Từ đây du khách phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh biển Vũng Tàu.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia khoảng 260.000 m2. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử gian khổ nhưng đầy vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.