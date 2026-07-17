Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine hé lộ mâu thuẫn với Tổng tư lệnh quân đội

"Thay vì tìm cách đánh bại Nga bằng chiến thuật phi đối xứng, vốn là nhiệm vụ của một tổng tư lệnh, ông ấy lại tìm cách chia rẽ đất nước mà chúng ta đang sinh sống", cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev hôm nay, đề cập Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky.

Đây là lần đầu tiên cựu bộ trưởng Fedorov lên tiếng kể từ khi bị Tổng thống Volodymyr Zelensky miễn nhiệm hôm 15/7. Ông đã hé lộ nhiều chi tiết về mâu thuẫn với tướng Syrsky kể từ khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đầu năm nay.

Ông Fedorov cho biết từng đề xuất thay thế cả Tổng tư lệnh Syrsky và Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov, cho rằng đây là biện pháp để "Ukraine đánh bại Nga với tổn thất thấp nhất". Sau khi Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ không miễn nhiệm tướng Syrsky, ông Fedorov đã chấp nhận quyết định và không đưa ra tối hậu thư nào theo hướng "chỉ chọn ông ấy hoặc tôi".

Cựu bộ trưởng Mykhailo Fedorov trong cuộc họp báo ngày 16/7 tại Kiev. Ảnh: AFP

Dù vậy, mọi sáng kiến cải cách quân đội được đề xuất sau đó đều bị ngăn chặn, theo ông Fedorov. "Syrsky không sẵn sàng trao đổi thẳng thắn mà chỉ tổ chức những cuộc gặp riêng, tạo ra các thuyết âm mưu và cho rằng có thế lực đứng sau những chiến dịch truyền thông", cựu bộ trưởng Ukraine cho hay.

Fedorov cáo buộc tướng Syrsky là người "đưa ra tối hậu thư" với Tổng thống Zelensky và cô lập những tướng lĩnh thúc đẩy đổi mới quân đội, trong đó có chỉ huy Bộ tư lệnh Liên hợp Mykhailo Drapatyi và Phó tư lệnh Không quân Pavlo Yelizarov, người đã nộp đơn từ chức hôm nay.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine thêm rằng Tổng thống Zelensky từng đề nghị ông đảm nhiệm vị trí cố vấn hoặc tiếp tục tham gia chính quyền theo hình thức khác, song khẳng định bản thân đã từ chối.

Fedorov công nhận tướng Syrsky có vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu xung đột, gọi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine là người "đã cứu đất nước" với chiến dịch phòng thủ Kiev, phản công Kharkov và giành lại thành phố Kherson năm 2022. Tuy nhiên, ông cho rằng chiến sự đã thay đổi hoàn toàn, trong đó thiết bị không người lái (drone) đã trở thành yếu tố quyết định trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky và tướng Syrsky chưa bình luận về thông tin.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tại tỉnh Sumy tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Mykhailo Fedorov được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm hồi tháng 1, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine, với nhiệm vụ mang lại động lực mới cho nỗ lực quân sự của nước này. Ông cũng là một trong những người đầu tiên thúc đẩy sử dụng rộng rãi drone.

Trong 6 tháng ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, quân đội Ukraine đã đạt được những thành tựu đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, cũng như khởi động chương trình cải tổ sâu rộng lực lượng vũ trang. Điều này khiến Fedorov còn được gọi là "ông trùm drone" của Ukraine.

Quốc hội Ukraine hôm 14/7 thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko, dẫn đến toàn bộ nội các phải từ nhiệm theo quy định pháp luật. Tổng thống Zelensky khi đó cho biết chưa quyết định liệu Fedorov có tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong chính phủ mới hay không.

Đến ngày 15/7, Mykhailo Fedorov tuyên bố sẽ không tiếp tục giữ vị trí này.

Truyền thông Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky dự kiến đề cử Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Lãnh đạo Ukraine từng xác nhận với các nghị sĩ rằng Fedorov tồn tại mâu thuẫn "mang tính hệ thống và không thể giải quyết" với tướng Syrsky và quân đội, theo Ukrainska Pravda.

Quyết định miễn nhiệm ông Fedorov đã gây chấn động chính trường Ukraine và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình. Tại Kiev, khoảng 1.000-2.000 người, trong đó có nhiều binh sĩ và cựu quân nhân, đã tập hợp để phản đối quyết định này.