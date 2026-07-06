Vì sao cao tốc Cam Lộ – La Sơn cấm lưu thông vào ban đêm từ 10/7?

Ngày 6/7, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh ban hành thông báo về việc tổ chức lại giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong thời gian triển khai dự án Đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cam Lộ – La Sơn.

Từ ngày 10/7/2026, toàn bộ phương tiện, trừ xe phục vụ thi công, sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Ảnh: T.H.

Theo đó, bắt đầu từ 17h00 ngày 10/7/2026, toàn bộ phương tiện (trừ các xe phục vụ thi công) sẽ không được phép lưu thông trên tuyến trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Thời gian áp dụng kéo dài cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.

Phạm vi cấm lưu thông được áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, từ km0+00 đến km102+200, bao gồm cả các nút giao liên quan.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức cấm lưu thông theo khung giờ nêu trên được đưa ra trên cơ sở thực tế thi công đồng loạt nhiều hạng mục mở rộng tuyến. Trong quá trình thi công, các nhà thầu phải tháo dỡ hệ thống hộ lan, điều chỉnh, thu hẹp mặt đường và di dời, thay thế hệ thống biển báo an toàn giao thông.

Những thay đổi này khiến điều kiện khai thác tuyến không còn đảm bảo tiêu chuẩn của đường cao tốc, đặc biệt trong khung giờ ban đêm từ 17h đến 5h sáng hôm sau, khi tầm nhìn hạn chế nhưng lưu lượng phương tiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ chạy tốc độ cao, dễ xảy ra tai nạn.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tạm dừng khai thác ban đêm là giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người tham gia giao thông cũng như lực lượng thi công trong suốt quá trình triển khai dự án.

Việc tạm dừng khai thác ban đêm tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người tham gia giao thông cũng như lực lượng thi công dự án mở rộng tuyến cao tốc này. Ảnh: T.H.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực sẽ được tổ chức phân luồng, điều tiết sang các tuyến đường thay thế theo phương án tổ chức giao thông đã được các cơ quan chức năng thống nhất, bao gồm Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, Sở Xây dựng TP.Huế, lực lượng cảnh sát giao thông hai địa phương và các đơn vị liên quan.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị và TP.Huế được đề nghị phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn, nhắc nhở và kiểm soát phương tiện, không để xảy ra tình trạng xe đi vào tuyến cao tốc trong thời gian cấm khai thác.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong những dự án quan trọng thuộc trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, có ý nghĩa tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực Bắc Trung Bộ, nâng cao năng lực vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, việc tổ chức lại khai thác tuyến được đánh giá là cần thiết để vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn giao thông trong thời gian mở rộng dự án.