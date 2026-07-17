Tiệm vàng ở Hà Nội giúp nữ sinh 18 tuổi thoát bẫy lừa gần 700 triệu đồng

Ngày 16/7, đại diện lãnh đạo Công an phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một cửa hàng vàng trên địa bàn kịp thời giúp nữ sinh V.L.B.V. (SN 2008, trú tại phường Thanh Liệt) thoát bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ Công an phường Hà Đông động viên nữ sinh. Ảnh: D.T.

Trước đó, V. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo em có liên quan trực tiếp đến một vụ án ma túy lớn.

Để tạo lòng tin và gây áp lực, các đối tượng đọc chính xác toàn bộ thông tin cá nhân của V. và gia đình, đồng thời khẳng định đường dây ma túy đã bị triệt phá và các nghi phạm đều khai tên V.

Mặc dù nhiều lần giải thích bản thân còn nhỏ và không liên quan, V. vẫn liên tục bị các đối tượng đe dọa sẽ bắt giữ cả gia đình. Chúng yêu cầu nữ sinh lập tức về nhà, dùng xà beng phá két sắt, lấy toàn bộ tiền mặt và vàng bạc mang đi bán, sau đó chuyển khoản vào tài khoản do chúng cung cấp để "chứng minh sự trong sạch".

Quá hoảng sợ và nhẹ dạ, V. đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Khoảng 15h ngày 16/7, sau khi phá két sắt của gia đình, nữ sinh mang 24 chỉ vàng, 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền vàng cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 700 triệu đồng, đến một tiệm vàng trên đường Quang Trung (phường Hà Đông) để bán và quy đổi thành tiền chuyển khoản.

Tại cửa hàng, nhận thấy cô gái còn rất trẻ, có biểu hiện lo lắng, hoảng loạn, nhân viên nghi ngờ đây là vụ "bắt cóc online" hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên lập tức báo Công an phường Hà Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Đông nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh. Lực lượng công an đã trấn an tinh thần nữ sinh, giải thích rõ thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo và kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền cho các đối tượng.

Đến 16h cùng ngày, Công an phường Hà Đông đã liên hệ được với gia đình để bàn giao toàn bộ số tài sản trị giá gần 700 triệu đồng và đưa V. về nhà.

Gia đình nữ sinh chụp ảnh cùng cán bộ Công an phường Hà Đông. Ảnh: D.T.

Nhận lại tài sản và đón con gái bình an, gia đình nữ sinh bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự can thiệp kịp thời của Công an phường Hà Đông cùng sự cảnh giác của nhân viên tiệm vàng.

Qua vụ việc, cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con em nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cơ quan công quyền để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.