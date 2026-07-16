Hà Nội: Nhân viên bảo trì rơi từ tầng 5 xuống giếng thang máy

Khoảng 15h10 ngày 14/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc một nhân viên bảo trì gặp tai nạn khi làm việc tại tòa nhà số 9 Tôn Thất Thuyết (phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thực hiện công việc, nạn nhân không may ngã từ tầng 5 xuống đáy giếng thang máy, bị thương nặng và mắc kẹt dưới đáy giếng sâu. Khu vực xảy ra sự cố có không gian chật hẹp, gây nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho công tác cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 đến hiện trường. Xe cứu thương cũng được huy động để phối hợp tiếp nhận nạn nhân.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng triển khai cứu nạn, đưa nhân viên bảo trì mắc kẹt dưới giếng thang máy ra ngoài an toàn và bàn giao cho y tế cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn nhanh chóng khảo sát, triển khai phương án tiếp cận đáy giếng thang máy bằng các thiết bị chuyên dụng, đồng thời cố định nạn nhân nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương nặng hơn trong quá trình đưa lên. Sau khoảng 35 phút nỗ lực triển khai các biện pháp cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn, tiến hành sơ cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các sự cố liên quan đến giếng thang máy luôn tiềm ẩn nguy cơ cao do không gian hẹp, độ sâu lớn và điều kiện tiếp cận khó khăn. Việc cứu nạn đòi hỏi lực lượng chức năng phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các đơn vị quản lý, vận hành và bảo trì thang máy cần thực hiện đầy đủ quy trình an toàn lao động, cô lập nguồn điện, khóa hệ thống theo đúng quy định trước khi tiến hành bảo trì, sửa chữa. Người lao động phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, sử dụng dây an toàn khi làm việc tại khu vực có nguy cơ ngã cao và tuyệt đối không chủ quan trong quá trình thao tác nhằm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc.