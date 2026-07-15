Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn Nguyễn Thúy Hằng và cấp dưới khai gì khi xuất bản cuốn "Chuyện với Thanh"?

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Thành Nam bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 lãnh đạo, biên tập viên của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Ba bị can gồm: Nguyễn Thúy Hằng (50 tuổi), Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội; Đào Bá Đoàn (55 tuổi), Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội và Nguyễn Văn Yên (64 tuổi), Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, trú tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Bị can Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra mở rộng, Đào Bá Đoàn với cương vị Tổng biên tập cùng Nguyễn Văn Yên là những người trực tiếp kiểm duyệt, biên tập và chỉnh sửa nội dung cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 9/2025.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Đào Bá Đoàn thừa nhận trách nhiệm trong quá trình biên tập, cho biết dù đã lược bỏ nhiều chi tiết nhưng vẫn để sót những nội dung không phù hợp trong cuốn sách và bày tỏ sự hối tiếc về những sai sót xảy ra.

"Tôi xin nhận trách nhiệm và thẩm quyền của Tổng biên tập mặc dù đã lược bỏ đi rất là nhiều nhưng mà để lại những chi tiết như vậy. Tôi rất hối tiếc vì những sai sót không nên có", bị can Đoàn nói.

Bị can Đào Bá Đoàn. Ảnh: CACC.

Để thực hiện việc xuất bản và phát hành, tháng 1/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ký hợp đồng hợp tác xuất bản với Nguyễn Thành Nam.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam đã nộp 1 tỷ đồng cho nhà xuất bản để phục vụ việc xuất bản cuốn sách. Trong đó, 120 triệu đồng được chi cho 3 cá nhân trực tiếp tham gia sửa bản thảo; gần 280 triệu đồng chi cho hoạt động in ấn, quảng bá, ra mắt sách; hơn 600 triệu đồng còn lại đang được quản lý tại quỹ tiền mặt của nhà xuất bản.

Còn với bị can Nguyễn Văn Yên khai nhận đã được nhận khoản tiền biên tập ngoài giờ từ kế toán của nhà xuất bản.

Bị can Nguyễn Văn Yên. Ảnh: CACC.

"Cuốn sách này có nhiều nội dung không đúng với đường lối, có những câu chữ không thể hiện sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và và đi sai đường lối. Tôi nhận thấy rằng là mình đã vi phạm khi xuất bản cuốn sách này", bị can Hằng khai.

Theo tài liệu điều tra, 3 bị can đã tham gia biên tập, chỉnh sửa và phát hành cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng". Cơ quan An ninh điều tra xác định cuốn sách có nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của các bị can có dấu hiệu phạm tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng.