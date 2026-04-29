Phát hiện súng AR15, đạn pháo khi trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn

Khoảng 14h, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cẩu, một xe múc để trục vớt. Xe tăng sụt lún nằm cách bờ kè khoảng 20 m. Hai xe cẩu đỗ trên đường Xuân Diệu, dùng cáp móc kéo, ở phía dưới, máy xúc đào cát quanh thân thiết giáp.

Khu vực được căng dây hạn chế người dân, lực lượng dân quân, bộ đội điều tiết giao thông. Công binh rà phá bom mìn trước khi triển khai để đảm bảo an toàn.

Trong lớp cát quanh xe tăng, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều đạn pháo, súng AR15, xương và vật dụng. Sau gần 2 giờ, máy xúc đào sâu vài mét, đưa lượng lớn cát lên bờ, song chưa dịch chuyển được thiết giáp.

Nhiều vũ khí, súng đạn phát hiện ở điểm trục vớt xe tăng. Ảnh: Trần Hóa

Xe tăng nói trên được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy khi rút lui ngày 31/3/1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn. Sau đó phương tiện bị vùi dưới cát, mất tháp pháo, thân gỉ sét, ăn mòn và phủ rêu, chỉ lộ ra khi thủy triều rút.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết việc trục vớt thực hiện khi thủy triều xuống thấp.

Trước đó, đơn vị đã khảo sát, khoanh vùng bảo vệ, kiểm tra và xử lý vật liệu nổ trước khi lập phương án. Kinh phí dự kiến 200-300 triệu đồng, thời gian phụ thuộc dòng nước lên xuống.

Nhiều đạn pháo được tìm thấy quanh xe tăng. Ảnh: Trần Hóa

Tại bãi biển này, năm 2007, lực lượng chức năng từng trục vớt một xe tăng M41 và hai nòng pháo, được xác định do Sư đoàn 22 để lại cuối tháng 3/1975.