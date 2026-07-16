Hà Nội chính thức thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"

Sáng 16/7, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã công bố Quyết định của UBND TP về việc ban hành "Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Theo đó, sẽ triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại 2 xã Phúc Thịnh, Thư Lâm. Hai xã được chọn cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan, đô thị hóa nhanh theo hướng xanh - thông minh - bền vững, có định hướng phát triển phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tóm tắt Đề án. Ảnh Quang Thái

Việc thực hiện thí điểm song song, đến thời điểm cơ bản hoàn thiện sẽ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét cho phép hợp nhất thành một theo thẩm quyền, với kỳ vọng, đến năm 2030, cơ bản xây dựng được một mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đảm bảo quy mô, điều kiện đáp ứng nhu cầu, thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống.

Đề án xây dựng 54 tiêu chí theo 8 nội dung cốt lõi xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, với thang điểm 100 (trong đó: 52 tiêu chí chính - 95 điểm và 2 tiêu chí tổng hợp: "Chỉ số hạnh phúc" và "Mức độ hài lòng chung" - 5 điểm).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thịnh, xã Thư Lâm, vinh dự được lựa chọn là những xã đầu tiên của Thủ đô và cũng là của cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Bí thư Thành ủy cho biết, sau quá trình cân nhắc, tính toán rất kỹ lưỡng, có sự góp ý của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, thành phố quyết định lựa chọn 2 xã để triển khai thí điểm.

Trên tinh thần Thủ đô phải đi đầu, làm mẫu trong xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là Đảng ủy UBND TP và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển để tập trung triển khai đưa Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy và Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 12/7/2026 về triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội vào thực tế cuộc sống.

Hai xã được chọn cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có định hướng phát triển phù hợp. Ảnh: Phan Phương

Bí thư Thành uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu, phải xây dựng ngay kế hoạch triển khai đề án với các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, đích đến của kế hoạch 5 năm và từng năm.

Đây là mô hình mới nên cần có đánh giá kết quả thực hiện hằng kỳ, hằng năm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh những nội dung tiêu chí chưa phù hợp.

Cùng với đó, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định thành công cho việc triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2026, cần hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa các quy trình thủ tục xây dựng các cơ sở dữ liệu, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thông suốt; tiếp tục xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý và giải đáp những phản ánh của nhân dân một cách chủ động, gần gũi.

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu bố trí nguồn lực theo hướng tập trung, ưu tiên các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số, môi trường, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận bình đẳng dịch vụ, nhất là các dịch vụ về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm, nhà ở, an sinh xã hội và hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, các đối tượng yếu thế...