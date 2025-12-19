Cao tốc Bắc - Nam ngày đầu nối liền một dải

Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, hai tuyến ở hai đầu đất nước đã được các nhà thầu san nền, thảm mặt đường, nhiều đoạn đã hoàn thiện, góp phần nối liền toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau, tỉnh cực Nam của Tổ quốc. Chỉ còn một vài "mảnh ghép" cuối cùng của dự án cao tốc Bắc - Nam đang được gấp rút thi công trong những ngày cuối cùng của năm 2025.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ kết nối thông suốt toàn trục dọc phía đông đất nước để giảm tải cho quốc lộ 1.

1. Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60km, là phân đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (địa phận Lạng Sơn) thông tuyến vào ngày 19/12/2025. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để khánh thành và thông xe trong thời gian sắp tới. Ảnh: Thế Bằng.

2. Cao tốc Bắc Giang (Bắc Ninh) - Lạng Sơn dài khoảng 65km tiếp nối từ tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Thế Sơn.

3. Cao tốc Bắc Ninh - Phù Đổng.

4. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài hơn 29km, có 6 làn xe, rộng 33,5m (nối Hà Nội - Ninh Bình).

5. Cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ là một phần của tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, dài khoảng 50km.

6. Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn dài khoảng 15,2km (địa phận Ninh Bình).

7. Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài 63km (nối Ninh Bình - Thanh Hóa).

8. Cao tốc QL45 - Nghi Sơn dài khoảng 43km (địa phận Thanh Hóa).

9. Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km (nối Thanh Hóa - Nghệ An).

10. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài khoảng 50km (địa phận Nghệ An).

11. Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35km (địa phận Hà Tĩnh). Ảnh: Phan Trương.

12. Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài hơn 54km (địa phận Hà Tĩnh).

13. Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km (địa phận Hà Tĩnh).

14. Cao tốc Bùng - Vạn Ninh dài gần 49km (địa phận Quảng Trị).

15. Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,5km (địa phận Quảng Trị).

16. Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,35km (địa phận Quảng Trị và TP Huế).

17. Đường La Sơn - Hòa Liên dài 66km (địa phận Huế và Đà Nẵng). Ảnh: Hồ Giáp.

18. Đoạn Hòa Liên - Túy Loan (địa phận Đà Nẵng) dài khoảng 11,47km, là đoạn nối quan trọng trong trục cao tốc Bắc - Nam, kết nối nút giao Hòa Liên với cao tốc La Sơn - Túy Loan.

19. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 139km.

20. Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km). Ảnh: Bảo Kiên.

21. Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài khoảng 70km (địa phận Gia Lai). Ảnh: Hồ Giáp.

22. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 65km (thuộc hai địa bàn tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk). Ảnh: Thảo Nguyên.

23. Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48km (địa phận Đắk Lắk). Ảnh: Bảo Kiên.

24. Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83,35km (địa phận Khánh Hòa), thông xe 13km còn lại vào ngày hôm nay 19/12/2025.

25. Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49,1km (địa phận Khánh Hòa).

26. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5km (địa phận Khánh Hòa và Lâm Đồng).

27. Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8km (địa phận Lâm Đồng).

28. Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km (địa phận Lâm Đồng và Đồng Nai).

29. Tuyến Dầu Giây - Long Thành - TPHCM dài 55,7km. Tuyến cao tốc này bắt đầu từ nút giao An Phú (TPHCM) và kết thúc tại nút giao Dầu Giây.

Nút giao Mỹ Yên thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM, nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là điểm kết nối giữa Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Trung Lương và Vành đai 3 TPHCM. Từ ngày 19/12, ô tô lưu thông thuận tiện giữa hai tuyến đường này hơn thay vì phải đi qua nội đô TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế.

30. Cao tốc TPHCM - Trung Lương dài 40km (địa phận TPHCM và Tây Ninh). Ảnh: Nguyễn Huế.

31. Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 51km (địa phận Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Huế.

32. Tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 22,97km (địa phận Vĩnh Long). Ảnh: Thảo Nguyên.

33. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài 110km (địa phận Cần Thơ và Cà Mau).

Dự án cao tốc Bắc - Nam có chiều dài hơn 2.000km, kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu vào năm 2010. Hiện tại, dự án cao tốc Bắc - Nam trong quá trình hoàn thành giai đoạn 2. Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 2017 với 11 dự án thành phần, dài khoảng 652,9km. Các gói thầu đầu tiên được khởi công từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2021, do vướng mắc về vốn, mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư. Đến tháng 1/2023, dự án tiến vào giai đoạn 2 (2021-2025) chính thức được khởi công đồng loạt 12 đoạn tuyến từ Hà Tĩnh đến Cà Mau, với tổng chiều dài khoảng 729km. Như vậy mục tiêu hoàn thành việc nối thông toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau vào cuối năm 2025 đã thành hiện thực. Còn một số hạng mục, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để khánh thành và thông xe toàn tuyến trong thời gian ngắn tới đây.

Các dự án mở rộng cao tốc nổi bật (Giai đoạn 2025-2028):

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn bắt đầu mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, không có dải phân cách cứng, từ ngày 19/12/2025.Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến được khởi công mở rộng cuối năm 2025, hoàn thành năm 2028.Các đoạn thuộc giai đoạn 1 (2017-2020): Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng các đoạn này lên 6 làn xe, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất tham gia theo hình thức PPP (đối tác công tư).Các đoạn giai đoạn 2 (2021-2025): Nhiều đoạn với quy mô 4 làn xe (hạn chế) sẽ được mở rộng lên 4-6 làn, một số có thể được khởi công sớm vào quý 2/2026.