Nhiều người mua căn hộ tại CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) với giấc mơ được an cư. Nhưng rồi giấc mơ của họ trở nên nhạt nhòa khi suốt hơn 10 năm qua vẫn chưa được cấp sổ đỏ; nhiều hộ thuộc diện phải di dời khỏi nơi đã sinh sống lâu năm.

Cáo trạng thể hiện, hành vi vi phạm trật tự xây dựng nêu trên của Công ty Bemes tại dự án CT6 Kiến Hưng xảy ra trong thời gian rất dài. Tuy nhiên, các cựu cán bộ của UBND phường Kiến Hưng cũ và cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình theo quy định.

Cuối cùng, người chịu mọi thiệt thòi là 519 hộ dân, những người được xác định là bị hại của ông Lê Thanh Thản.

Tạo ‘niềm tin giả’ để bán căn hộ

Theo nội dung đối đáp của đại diện VKS tại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ, kết quả điều tra đã xác định, dự án CT6 Kiến Hưng mà bị cáo Lê Thanh Thản xây dựng đã sai nghiêm trọng quy hoạch 1/500 được duyệt. Tuy nhiên, ông Thản vẫn chỉ đạo quảng cáo và đưa ra thông tin sai sự thật về tính pháp lý của dự án là dự án đã được phê duyệt đúng quy hoạch để bán nhà.

Theo đại diện VKS, bị cáo đã tạo dựng "niềm tin giả", khiến 519 khách hàng tin vào thông tin quảng cáo và nội dung hợp đồng mua bán để xuống tiền mua 519 căn hộ xây dựng trái phép mà không hay biết các căn hộ này không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo đại diện VKS, thời điểm lừa dối khách hàng, ký hợp đồng rồi thu tiền bán 519 căn hộ thì “đại gia điếu cày” đã hoàn thành tội phạm. Sau khi sai phạm xảy ra, HĐND TP Hà Nội ra Nghị quyết số 96 quy định chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn liền với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn Hà Nội.

Bản chất của Nghị quyết là tạo ra “cơ chế đặc thù”, cho phép một phần lớn căn hộ được tồn tại nhằm tháo gỡ vướng mắc để ổn định đời sống dân cư, an sinh xã hội chứ không phải là xóa bỏ hành vi phạm tội.

Vì vậy, trong vụ án này, 519 khách hàng vẫn được xác định là người bị hại, kể cả khi sau này nhiều người trong số họ được cấp sổ đỏ nhờ cơ chế của Nghị quyết 96. Hơn nữa, đối với những căn hộ được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tranh cãi về mức bồi thường

Theo quan điểm của luật sư, việc định giá căn hộ chưa có sổ đỏ ngang bằng căn hộ đã được cấp sổ đỏ là bất lợi cho bị cáo Lê Thanh Thản. Đối đáp với quan điểm trên của luật sư, đại diện VKS nhiều lần khẳng định tính hợp pháp của kết luận định giá số 59 ngày 10/7/2026. Theo đó, thiệt hại được xác định là hơn 2.047 tỷ đồng (trung bình gần 4 tỷ đồng mỗi căn).

Đại diện VKS cho rằng, tình trạng 519 căn hộ không có sổ đỏ là hậu quả trực tiếp từ hành vi phạm tội Lừa dối khách hàng của ông Thản.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Khi ký hợp đồng mua bán căn hộ và thu tiền của khách hàng, bị cáo Lê Thanh Thản đã cam kết căn hộ xây dựng đúng quy hoạch, hồ sơ dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng và giá bán căn hộ đã bao gồm cả gá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng.

Bên bán cũng cam kết hỗ trợ bên mua làm các thủ tục theo quy định để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ. Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ chứ không phải bỏ tiền ra để mua một căn hộ không được cấp sổ.

"Việc không giao được tài sản đúng cam kết và đến nay buộc người dân phải di dời là lỗi của chủ đầu tư. Vì vậy, chủ đầu tư phải bồi thường đúng bằng giá trị của một căn hộ có sổ đỏ hợp pháp tương đương trên thị trường", lời vị đại diện VKS.