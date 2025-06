Hôm nay, hai tư lệnh ngành tài chính, giáo dục trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng

Với nhóm vấn đề về lĩnh vực tài chính, các đại biểu sẽ chất vấn bộ trưởng Bộ Tài chính về giải pháp về công tác tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, xác lập, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới. Cùng đó là giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cơ chế, chính sách thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế. Cùng tham gia trả lời chất vấn những vấn đề liên quan có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, KH&CN, Ngoại giao. Với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ trả lời chất vấn các đại biểu về thực trạng và giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra còn có các vấn đề như dạy thêm, học thêm, công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học… Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế, VH-TT&DL, KH&CN, Công an cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.