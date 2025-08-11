Diện mạo mới cung đường xuyên đồi cát, bên những cột điện gió khổng lồ chạy về làng chài cổ ở Gia Lai

Tuyến đường từ Khu kinh tế Nhơn Hội đi làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) dài 2,6km, tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, nay là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công từ năm 2023, sau 1 năm triển khai xây dựng được hoàn thành đưa vào sử dụng. Con đường giúp người dân và du khách đi lại thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm hành chính của tỉnh về Nhơn Lý.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị. Quy mô mặt cắt ngang của tuyến gồm 2 đoạn: Đoạn đầu tuyến dài 381m có điểm đầu tiếp giáp nút T8 tại quốc lộ 19B, mặt đường đoạn này rộng 45m. Đoạn còn lại dài hơn 2,2km, bề rộng mặt đường 18m có điểm cuối tại làng chài Nhơn Lý.

Nhìn từ trên cao, con đường hiện ra đẹp như tranh vẽ khi chạy xuyên qua những đồi cát vàng óng, dọc tuyến là màu xanh cùng những cánh rừng phi lao và những cột điện gió khổng lồ. Ảnh: Dũng Nhân

Đường mới giúp người dân, du khách đi lại dễ dàng, nhất là đến các điểm du lịch ở làng chài Nhơn Lý. Làng chài này, cách trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai khoảng 20km, với vẻ đẹp hoang sơ như: Eo Gió, Kỳ Co… đang là địa điểm nổi tiếng, thu hút rất đông du khách.

Những cột điện gió khổng lồ và đồi cát vàng óng ánh hai bên đường.

Điểm cuối của tuyến đường chạy về làng chài Nhơn Lý.

Diện mạo mới của làng chài Nhơn Lý.

Cạnh bên làng chài Nhơn Lý, FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, với sân FLC Golf Links Quy Nhơn nơi sẽ diễn ra Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, giải đấu được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới cho phát triển du lịch của tỉnh.