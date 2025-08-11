Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 11/8, tại phủ tổng thống Hàn Quốc Yongsan, Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân đón, bắt tay chào mừng và mời Tổng Bí thư cùng phu nhân bước vào vị trí danh dự, theo TTXVN.

Hàn Quốc cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 loạt đại bác. Quân nhạc cũng cử quốc thiều hai nước. Tổng thống Lee Jae-myung sau đó mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Thiếu nhi Hàn Quốc hát ca khúc Thiếu nhi thế giới vui liên hoan, ca ngợi tình hữu nghị, thân ái, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới.

Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự tại lễ đón ngày 11/8. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước Hàn Quốc ngày 10-13/8. Tổng Bí thư là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm sẽ mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực bán dẫn, cũng như trí tuệ nhân tạo. Hai nước cũng có cơ hội tăng cường hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm, phát triển công nghệ văn hóa.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam.

Việt - Hàn đã có những thành quả về hợp tác khoa học công nghệ như Dự án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Hòa Lạc, Vườn ươm công nghệ Cần Thơ... Hồi cuối năm 2023, hai bên thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN