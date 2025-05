Tổng Bí thư Tô Lâm: Dạy 2 buổi mỗi ngày miễn phí từ năm học 2025 - 2026

Đào tạo lớp người mới phát triển toàn diện Trước đó, tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi GD-ĐT cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục, đào tạo vẫn chưa có được bước phát triển bứt phá, đáp ứng kỳ vọng của xã hội, nhất là yêu cầu phát triển toàn diện con người Việt Nam và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh đất nước, thế giới đứng trước nhiều cơ hội, thách thức phát triển mới. Mặc dù có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia nhưng điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn rất khó khăn, số trẻ tới lớp còn thấp. Nguyên nhân chính là do còn nhiều điểm nghẽn, hạn chế trong tư duy, nhận thức, thể chế, chính sách, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho phát triển giáo dục, đào tạo. Bối cảnh mới của đất nước đang đặt ra yêu cầu đào tạo lớp người mới phát triển toàn diện, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe (cả thể chất và tinh thần) tương xứng với việc thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng cao, yếu tố then chốt cho thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, cùng với tăng trưởng kinh tế phải bảo đảm thúc đẩy tiến bộ xã hội, mở rộng cơ hội cho mọi người dân tiếp cận giáo dục có chất lượng, học tập suốt đời và phát huy tối đa tiềm năng cá nhân. Trước các yêu cầu cấp bách này, cần phải có các quyết sách mạnh mẽ về thể chế, chính sách để tháo gỡ những điểm nghẽn, tập trung nguồn lực đầu tư nhanh chóng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm mục tiêu phát triển toàn diện người học và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bứt phá trong giai đoạn mới. Theo đó, Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp, xây dựng đề án trình Bộ Chính trị để ban hành nghị quyết về đột phá phát triển GD-ĐT, tương tự Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết này lựa chọn những vấn đề then chốt, điểm nghẽn lớn hiện nay để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ ràng, cụ thể trong lĩnh vực GD-ĐT. Thời hạn hoàn thành trong tháng 5-2025. Hiện cả nước hiện có 23,2 triệu học sinh phổ thông. Trong đó, bậc tiểu học có khoảng 8,9 triệu em, bậc THCS khoảng 6,5 triệu. Hiện, việc dạy học 2 buổi mỗi ngày là bắt buộc với bậc tiểu học và khuyến khích ở THCS, THPT.