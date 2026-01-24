Hình ảnh ấn tượng trong 5 ngày Đại hội Đảng XIV

Đại hội Đảng XIV diễn ra trong 5 ngày từ 19 đến 23/1, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIV, sáng 19/1.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới. Tổng Bí thư Tô Lâm được Trung ương khóa XIV bầu tái đắc cử chức danh Tổng Bí thư khóa XIV.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đến dự Đại hội Đảng XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một trong 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính không tái cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tại Đại hội.

Ba Mẹ Việt Nam anh hùng - khách mời danh dự tại phiên khai mạc và bế mạc đại hội.

Các đoàn ngoại giao, khách quốc tế vui vẻ dự phiên khai mạc, bế mạc Đại hội.

Hai phiên làm việc này còn có sự tham dự của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các khóa 4-8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và hai thượng tướng, thứ trưởng Quốc phòng Vũ Hải Sản (bên trái), Lê Huy Vịnh (bên phải). Ba ông đều không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên khai mạc Đại hội Đảng XIV.

Lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước tại Đại hội XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng XIV gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. 10/16 người tái đắc cử Ủy viên Trung ương khóa XIV và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.

1.586 đại biểu dự đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Trong đó 163 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; 353 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương và 1.070 đại biểu được chỉ định.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước giơ thẻ đảng biểu quyết tại Đại hội Đảng XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, ngày 22/1.

Sáng 23/1, tại hội nghị lần thứ nhất, Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bìa phải) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, sau đó trúng cử Bộ Chính trị và tiếp tục được phân công giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội Đảng XIV, chiều 23/1. Trung ương khóa mới gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân những Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên trái) và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên phải), tại họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV, chiều 23/1.

Tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời 4 câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế về Đại hội Đảng XIV, trong đó có nội dung Văn kiện, công tác nhân sự và định hướng phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIV cũng như tầm nhìn đến năm 2045.