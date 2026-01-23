Ngày 23-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị. Kết quả, hội nghị đã bầu ra 19 người vào Bộ Chính trị, trong đó có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang được bầu vào Bộ Chính trị

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày: 30-8-1967

Quê quán: Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.

Ông Trần Lưu Quang là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Tóm tắt quá trình công tác:

Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài công tác tại Tây Ninh.

Từ tháng 6-1994 đến tháng 9-2010: chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10-2010 đến tháng 2-2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-2011).

Đến năm 2019, ông chuyển công tác về TPHCM.

Từ tháng 2-2019 đến tháng 4-2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 1-2021).

Từ tháng 4-2021 đến tháng 6-2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7-2021 đến tháng 1-2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

Ngày 5-1-2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 8-2024: được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương).

Tháng 1-2025: được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tháng 8-2025: được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 14-10-2025, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Bộ Chính trị tiếp tục chỉ định ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 22-1-2026, tại Đại hội XIV, ông Trần Lưu Quang được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.