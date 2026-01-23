Ông Trần Cẩm Tú tái đắc cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV

Theo thông báo tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều 23/1, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái đắc cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Hội nghị cũng bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương khóa XIV gồm 13 người, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng; ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khoá XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961, quê quán tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, ông Trần Cẩm Tú từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình...

Tháng 1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2024, ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 22/1/2026, ông Trần Cẩm Tú là một trong 200 nhân sự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sáng 23/1/2026, ông Trần Cẩm Tú cùng 18 nhân sự khác được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV.