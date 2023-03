Hiệu trưởng đấm nữ giáo viên bầm tím mắt

Ngày 25-3, Công an huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,5 triệu đồng đối với ông Lê Thành Đ., Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Nghĩa (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: L.X.

Theo đó, chiều ngày 1-3, theo lịch công tác, ông Lê Thành Đ. có tiết dạy ở lớp 3A Trường tiểu học Đại Nghĩa. Do ông Đ. bận đi họp tại UBND thị trấn nên nhờ bà Đ.Th.N., giáo viên của trường, dạy thay.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Đ. trở về trường thay bà N. tiếp tục dạy lớp 3A. Trong thời gian ông Đ. đang dạy, bà Ng.Th.L., giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, đã dùng điện thoại quay video lớp 3A và có lời nói "ông Đ. bỏ tiết vào dạy muộn".

Thấy bà L. quay clip, ông Đ. yêu cầu không quay video và rời khỏi khu vực lớp 3A để không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Tuy nhiên, bà L. không những không rời đi mà còn tiếp tục nói "ông Đ. bỏ tiết vào dạy muộn".

Cùng chứng kiến sự việc, bà Ng.Th.H., giáo viên trường Tiểu học Đại Nghĩa (vợ ông Đ.), đang dạy ở lớp 2A đã đến và yêu cầu bà L. không quay video song giáo viên chủ nhiệm lớp 4B vẫn tiếp tục to tiếng gây mất trật tự lớp học. Quá bực túc, bà H. giằng co thì bị bà L. cắn vào ngón tay cái và cánh tay phải của bà H.. Ông Đ. đến can ngăn và có hành vi đấm vào mặt bà L.. Lúc này, một số giáo viên khác đến can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Sau vụ việc, bà H. bị bầm tím, sưng đau ngón cái và cánh tay phải; bà L. bị bầm tím mắt trái, sưng đau thái dương trái. Cả 2 người này đều từ chối giám định thương tích.

Ngoài hình phạt với ông Đ., Công an huyện Mỹ Đức cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ng.Th.L. về hành vi gây mất trật tự công cộng bằng hình thức cảnh cáo.

